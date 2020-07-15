Fecrin en uzak olduğu geceydi. Ama hiçbir fikrimiz yoktu. Bize göre bir cuma akşamı ailecek biraraya gelmiş, keyifle sohbet ediyorduk.Kayınbiraderimin "" demesiyle yüzler ekşidi ve televizyonu açtık. Ekranda "terör saldırısı" yazsa da aklımıza yatmadı. Tam kapıya yönelmiştik ki yine kayınbiraderim, "" dedi. Kayınvalidemle göz göze geldik;dedik ve ayrıldık.Evimiz İstanbul'un bir ucu ve tabur komutanlığının ordan geçmeden varamıyorsun. "Allah'a emanetiz" dedik, sürdük. Evden çocuğun ihtiyaçlarını ve telefonlarımız için şarj aletini alıp, kızkardeşimin evine yöneldik. Evden çıkmadan, insanları da sokağa davet etme imkânım olduğunu akıl edip tivit attım. Twitter'ın herhalde bir işe yaradığı tek gündü. Yazdım:Bugünden bakınca nasıl bu kadar sarih görmüş, "işgal" diyerek adını koymuşum diyorum. Herhalde karşında "ölüm ya da kalım" olunca, resim netleşiyor. O saate değin sadece Binali Yıldırm'ın bir kalkışmadan bahsettiğini biliyoruz. Aklımız, kalbimiz ve dualarımız Cumhurbaşkanımızda. O'nu daha ne görebilmişiz ne duyabilmişiz. Sümeyye Erdoğan'ı aradım, sesinde üzüntü olmaması beni ümitlendirdi. "Atatürk Havalimanı" dediyse de bizim Anadolu yakasının bir ucundan varmamız imkânsızdı.SonraKızkardeşimin eşi, eşim Suheyb ve ben yola koyulduk. Yolda son ses dombra dinlediğimizi ve yol boyu herkesi bulunduğu kentin meydanlarına çıkmaya davet ettiğimi videolardan ve tivit arşivimden biliyorum. Hatırlıyorum diyemem çünkü telaştan ve heyecandan hafızam bölük pörçük.Çevreden geçen arabalarla kornalarabasa basa gittik. Park edip Kısıklı'ya yönelmiştikki genç bir adam "köprüye gidiyoruz, köprüdeihtiyaç var" diye bağırıyordu. Koşa koşa köprüyolundan aşağı doğru ilerledik. Bir polis"geçmeyin ölürsünüz" diye gidenleri uyarıyorduama kendisine kulak asan olmadı.Askerî bir otobüs, içindeki eli silahlı askerlerle birlikte kalabalığı yararak aramızdan geçti. Eşimin elindeki cam şişeyi otobüsün üzerinde parçaladığını hatırlıyorum. Artık köprüye metreler vardı. Tanklar göz hizamızdaydı.Onu belki son görüşümdü. Veda bile etmedik, öylece gitti. Vedalaşmaya vakit yoktu.Telefonum şarjı olmadığı için kapanmak üzereydi ki Mustafa Çalışkan ile görüştük. Onun da köprüde olduğunu, müdahale etmeye çalıştıklarını ama tanktan bomba bile attıkları için polis gücünün yetersiz kaldığını söyledi. O da en yakın adamını yeni şehit vermişti. Eşimi dinlemeyip ben de tanklara doğru yanaşmıştım ki onları tekrar bulabildim. Beyaz bir otobüsün orda buluştuğumuzu hatırlıyorum.İsmail Kılıçarslan'ı gördük sonra. Önlerde olduğunu, bu işin artık bittiğini, darbenin atlatıldığını söyledi. Şekerinin çok düştüğünü söyleyerek aramızdan ayrıldı. İki gün sonra yazdığı yazıda köprüde Yıldıray Oğur gibi başka yazarları gördüğünü dile getirecek ama bize yer vermeyecekti. Eşim ve bana "pelikancı" diye saldıran Davutoğlucu ekip köprüde olduğumuzu inkâr edip, bize iftira atarken de şahitlik etmeyecek ve susacaktı. O gece bile bazı şeyleri kafada yerine koymaya yetmeyecekti yani. Canı sağolsundu.Sonra diğer kızkardeşim ve nişanlısı ile buluştuk. Birbirimizden haberli bile değildik, Allah kavuşturdu. O sıra jetler alçak uçuş yapmaya başlamıştı. Bombalandığımıza emindik. Kızkardeşimin üzerine çuvallandığımı hatırlıyorum. Düşen bombadan nasıl koruyacaksam işte ama ablalık…Mazlumların duaları Başkomutanımız ve ülkemiz içindi; hissediyorduk.Korku bir tül gibi üzerimizden çekildiyse, bu Allah'ın inayeti sayesindeydi.Bu millet, büyük milletti. Allah'ın inayeti sayesindeydi.Sabahın ilk ışıklarına yakın, Özel Harekât ekipleri de motorlarıyla aramızdan geçmişlerdi.Yinesabahın ilk ışıklarına yakın ilk ağladığım angelecekti; Markar'ın, selâlara nispetle, "Ezanlarsusmasın" yazdığını gördüğümde… Daha necamiye saldıranlardan ne müezzin dövenlerdenne tankları alkışlayanlardan haberimiz vardı.Titreyerek ağladım. Millet olmamızın ne büyük nimet olduğunu idrak ettiğim için ağladım. Rabbime şükürlerimi sıralayarak ağladım. Sabah ezanının, sadece yeni bir günü değil, yeni bir çağı da muştuladığını hissettiğim için ağladım.