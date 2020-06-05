Libya’nın kaderini Türkiye belirleyecek

Ben demiyorum, uluslararası basın diyor...

"Zaferler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocakta asker ve silahlı İHA'lar göndermesine kadar, zayıf ve Hafter güçleri tarafından etrafı sarılmış görünen Birleşmiş Milletler destekli Trablus Hükümeti'nin kaderini, çarpıcı bir şekilde değiştirdi. Bu, Türkiye'nin 100 yıldan uzun süre önce Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesinden bu yana, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesine yaptığı en güçlü müdahaleydi."

New York Times'ın, "Çarpıcı bir geri dönüşle, Türkiye Libya'da 'kingmaker' oldu" başlıklı makalesi böyle diyordu. Kingmaker, bir ülkedeki siyasi nüfuzu en fazla olan ve dolayısıyla iktidarı belirleyen güç anlamına geliyor.

İsrail'in önde gelen yayın organı Haaretz'deki, Zvi Bar'el imzalı makale ise "Mavi Vatan" doktrinini tarif ederek başlıyor ve bu doktrini Erdoğan'ın nasıl hayata geçirdiğini anlatıyor. Sonunda da "Türkiye, Akdeniz'de gaz bulsa da bulmasa da asıl amacı olan Akdeniz'deki anahtar güçler içine girdi" diyor.

Çarşamba günü ajanslara ulaşan, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın saatler içinde Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından özgürleştirildiği haberi de yukarıdaki makalelerdeki ana fikri güçlendiriyor. Artık Tarhun kentine sıkışmış olan ve Türkiye destekli UMH güçleri bastırdıkça gerileyen Hafter güçleri için zor günler sürüyor.

Dün itibariyle ise UMH'ye bağlı güçler başkent Trablus'un tamamında kontrolü tekrar sağladı. Böylelikle Hafter'in Nisan 2019'da ilan ettiği ve aylar içerisinde ülkede kontrolü sağlayacakları iddiası büyük ölçüde boşa çıktı.

Rus hava savunma sistemleri beşer onar SİHA'larımızca havaya uçurulduğundan, askerî savaş uçaklarını Libya'ya gönderen Rusya'nın bundan sonra atacağı adımlar azami önem teşkil ediyor. Zira Türkiye'nin Hafter'i destekleyen diğer ülkeler olan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri veya Yunanistan'la riske atacağı veya atmaktan çekineceği bir ilişkisi yok.

Tam da bu noktada, iki gün önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik ile başkent Moskova'da bir araya gelmesi kritikti. Açıklamadaki en önemli başlıklardan birisi ise Hafter'e alternatif isim olarak öne çıkan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e Rusya'nın verdiği destekti. Açıklamada Salih'in başlattığı inisiyatif için "Var olan sorunlara çözümün bulunmasına ve ülkede tek devlet organlarının oluşturulması için Libyalılar arasında diyaloğun sağlanmasına temel oluşturuyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kasım 2019'daki Erdoğan- Sarrac görüşmesi sonrası, Türkiye- Libya arasında askeri ve güvenlik anlaşmaları imzalanmış, ocak ayında da Türkiye tank, zırhlı araç ve SİHA dahil olmak üzere savaşın yönünü değiştirecek girişimlere başlamıştı. UMH lideri Sarrac dün yine Ankara'daydı. Bu görüşme de hem Libya'nın kaderi hem de Türkiye'nin Akdeniz hakimiyeti açısından yeni bir evreye girmemizin başlangıcı olacak.

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