Fazilet Durağı yalancıları

Tek umutları, üzerinden zaman geçti diye unutmanız. Dolayısıyla hatırlatmak da bizim görevimiz. Zira insanların gözünün içine bakıp bu kadar rahat yalan söylenmesi; "yalanı ilk söyleyen, kazanır" anlayışının bu kadar benimsenmesi toplum için bir tehdittir.

İBB Başkanı İmamoğlu, dünyadaki büyük belediyelerden farklı olarak, şehirdeki 30 hattı tamamen iptal etti. Diğer hatlarda sefer sayıları azaltıldı. Metrolarda vagon sayıları düşürüldü. Sağlık Bakanı Koca, her gün "sosyal mesafeyi korumalıyız" derken, İstanbullular tıkış tıkış otobüslere binmeye zorlandı.

O günlerden bir gün, sabah 6'daki bir seferden gelen görüntüler alarm zillerini çalıyordu. Maskeli vatandaşlar, bırakın 1 metre mesafe koymayı, birbirlerine dokunmadan bile yolculuk edemeyecek kadar kalabalık bir otobüste görünüyordu.

İBB Sözcüsü Ongun, bunun bir senaryo olduğunu, Fazilet Durağı'ndan sabahın 6'sında 47 kişinin birden ve kasten otobüse bindiğini, bunların AK Parti'nin "trolleri" olduğunu ima ederek iddia etti. İmamoğlu, görüntülerin kanını dondurduğunu söyledi. Ve aynı Ongun, 2 ay sonra böyle bir görüntü olmadığını, tek duraktan 47 değil, 5 kişinin bile binmediğini itiraf etti.

Bir de bu süreçte, işine gücüne gitmek isteyen vatandaşlara ve onların hastalıktan korunma haklarını savunan bizim gibi gazetecilere edilen hakaretlere bakınız:

İsmail Saymaz: Böyle bir kötülük olabilir mi kardeşim? İstanbul'un iki ayrı otobüs hattında, üstelik koronavirüs günlerinde sokağa çıkma yasağı varken 47 kişi sabah saat 6'da İstanbul'un yolcu geçmeyen yerinde otobüse binip ve hep birlikte dip dibeyiz demek için fotoğraf çekip sosyal medyada yayımlıyorlar. Düşünebiliyor musunuz tezgah nasıl işliyor?

Ayşenur Arslan: Tek tek kamera kayıtlarıyla incelemişler ve bunun bir troll, bir tuzak olduğunu ortaya çıkartmışlar. Ben de çok şaşırmıştım, sabahın köründe bir otobüs tıklım tıklım dolu. Bu bir tuzak.

Fatih Portakal: Bakın yani bu nasıl yapılabilir diye düşünüyorsunuz. Artık bu siyaset de değil. Öyle bir militanlaşma var ki... Koronavirüs salgınında dahi militanlaşma var. Öyle bir karalama kampanyası var ki... Bugün bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için yapılan bir videoydu. Videoyu izleyince diyorsunuz ki Allah bunlara akıl fikir versin.

Merdan Yanardağ: Millet can derdinde, millet koronayla mücadele derdinde, AKP'liler provokasyon derdinde. 41 kişi birden aynı otobüse binip bunun videosunu çekip sosyal medyaya koyuyorlar. Nedeni ne? "CHP'li belediyelerin otobüslerinde insanlar dip dibe tıkış tıkışa biniyorlar" yalanını yaymak için.

Nevşin Mengü: Bir de otobüse binen troller meselesi var. Geçen pazar günü bir duraktan İETT otobüsüne 47 kişi biniyor. Ve buna ilişkin işte otobüslerin kalabalıklığına ilişkin fotoğraflar sosyal medyaya yansıdı.

Can Ataklı: Bir anda bir duraktan 40 kişiye yakın zorla otobüse biniyor. Belediye otobüsü şoförü hayır diyor, gitmem falan... O arada içeriden birileri fotoğraf çekiyorlar, sosyal medyaya atıyorlar. İşte diyorlar İmamoğlu'nun otobüsleri bu halde, bu adam virüsü yaymak için uğraşıyor. Amaç hükümeti zora düşürmek. Böyle bir kafa! Böyle ahmaklar var. Ya da kimin adamları bunlar? Hangi alçaklar, hangi hainler?

Trol, ahmak, hain... Kimin ne olduğunu, kendileri gayet net ortaya koymuş!..

