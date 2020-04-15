Yeni ütopyamız Uganda

Kindaş. İktidara muhalefet edeceğim derken, ülkeye muhalif kesilen bazı isimleri görünce aklıma "kindaş" ifadesinden başkası gelmiyor. Zira baksanız ideolojik eğilimler olarak birbiriyle asla uzlaşmaması gereken bu beş benzemezleri birleştiren tek nokta iktidara duydukları kin oluyor. Ve bu kin bazen öyle boyutlara varıyor ki akılları örter hale geliyor. Erdoğan nefretinden tertemiz deliren bu isimlerin son argümanına değinmek istiyorum.

Ana muhalefet partisi İstanbul milletvekili Gürsel Tekin aynen şöyle yazdı: "Uganda'da ilk vaka 13 Mart'ta ilan edildi. Uçuşları durdurdular. Yurtdışından gelenleri karantinaya aldılar. Her tür toplantıyı yasakladılar. Toplumu bilgilendirip 30 Mart'ta belli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Uganda'da 53 vaka var. Uganda Türkiye'den iyi yönetiliyor."

Nüfusu Türkiye'nin yarısı kadar olan Uganda, Orta Afrika'da bir ülke. Ekonomisi bizden 25 kat daha küçük. Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılası 750 milyar dolar, Uganda'nınki 30 milyar dolar. Afrika ülkeleri içinde bile ekonomisi 16. sırada geliyor, Türkiye dünya ekonomisi sıralamasında 19. sırada.

Ne bizim gibi turist çekiyor ne de dünyada en çok ülkeye uçan THY veya global aktarma noktası İstanbul Havalimanı gibi cazibe merkezleri olan bir ulaşım ağı söz konusu.

Ama en çok buraya güleceksiniz. Tekin'in, "Türkiye'den daha iyi yönetiliyor" dediği Uganda'yı 34 yıldır aynı adam yönetiyor! Museweni, uzun yıllar seçimsiz, sonra da hile karıştırdığı düşünülen seçimlerle koltuğu bırakmadı. Yani ömrü seçim kazanmakla geçmiş Erdoğan'a "tek adam" diyen Tekin, 34 yıllık diktatörün ülkesinin bizden daha iyi yönetildiğini iddia ediyor. Sorarım size, bu aklını kinin örtmesi değilse nedir?

Ayrıca vaka sayısının azlığı, ülkenin iyi yönetilmesine örnekse, iç savaşla yok edilme raddesine getirilmiş Libya'da da 26 vaka var. Demek ki Libya da Türkiye'den iyi yönetiliyor!

Anlayacağınız Türkiye, Çin'den İngiltere'ye, Amerika'dan İspanya'ya yardım eli uzatabilen bir ülke mesabesine yükselince... Yani koronavirüs mücadelesinde 'muasır medeniyetler' seviyemizin altında kalınca, muhalefetin aklına Uganda da gelir, Zimbabve de, Madagaskar da...

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