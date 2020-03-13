Soner Yalçın’a göre Soner Yalçın

Gizli bir operasyon sırasında, Libya'da şehit olan MİT mensuplarının kimlik bilgilerini İyi Parti'nin yayın organı olarak bilinen Yeniçağ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Yeni Çağ yazarı Murat Ağırel, MİT mensuplarının kimliklerini sosyal medya hesaplarından duyurmakla kalmadı, Yeni Çağ'ın internet sitesinde de haberleştirdi.

Sonra ilginç bir şey oldu. Çolak ve Ağırel, MİT mensuplarını ifşa ettikleri tivitlerini sildiler. Ancak hesaplarına dışardan eşzamanlı girilip tivitlerin silindiğini iddia ettiler. Daha da ilginci, haberin de Yeni Çağ internet sitesinden silinmesiydi ki kimse bunun bir 'hack' sonucu olduğunu iddia etmedi.

Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ da MİT mensuplarının isimlerini basın toplantısı düzenleyerek ilan etti.

Mevzu bununla da kalmadı, MİT mensubunun Manisa'daki cenaze töreni sırasında bir yere gizlenerek ailesini ve cenazeye katılan -yine bir kısmı MİT mensubu- kişilerin fotoğrafları çekildi ve bunlar OdaTV sitesinde Hülya Kılınç ismiyle haberleştirildi. Haberde MİT mensubunun, MİT'in veri tabanında yer alan fotoğrafı da paylaşılmıştı.

Bunun üzerine önce muhabir Kılınç ve haberin ilk sorumlusu Yazı İşleri Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Fakat muhabir Kılınç, verdiği ifadede Terkoğlu'nu tanımadığını söyleyip sorumlu olarak Barış Pehlivan'a işaret ettiği için bir üst konumda olan Barış Pehlivan gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

HDP'nin yayın organı Yeni Yaşam da MİT mensuplarını ifşa etme yarışına katıldı ve Yeniçağ ile OdaTV'ye destek verdi.

Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü tutuklandı.

CHP'li OdaTV, İyi Partili Yeniçağ ve HDP'li Yeni Yaşam ittifakı ısrar etse de kanun açık...

MİT Kanunu'na göre, Millî İstihbarat Teşkilatı'nın görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak almak, MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa etmek suç.



Yalçın'ın 'Bay Pipo'su

Her şey bir yana OdaTV, kanuna uygun bir iş yaptığını düşünüyorsa, cenaze töreninin fotoğraflarını neden bir yere gizlenip çekti? O cenazede, başka MİT mensupları olduğunu ve bunun kontrespiyonaj sayılacağını bildikleri için olmasın?

OdaTV kurucusu ve imtiyaz sahibi Soner Yalçın, yıllardır Türk istihbaratı üzerine yazan bir isim. Kendisi MİT Kanunu'nu bırakın, sağduyuya bu kadar uzak kalmış olabilir mi? Nitekim aynı gazetede de yazdığı arkadaşı Deniz Zeyrek, haberin kendisine de geldiğini ve MİT mensuplarını ifşayı içerdiği için konuyu kapattığını, bunun suç olduğunu bildiğini açıkladı.

Yalçın, örnek olarak, Bay Pipo kitabında, ASALA'nın 30 yıl önce şehit ettiği MİT mensubu Rıfat Uğurlutan'ı yazmalarını örnek gösteriyor.

Unuttuysa hatırlatalım; Bay Pipo'nun önsözünde kitaplarını "tarihin tozlu sayfaları arasında unutulmaya terk edilmiş gerçekler" olarak tarif eden de bizzat Yalçın'dı. Yani kitabın günümüze hiçbir etkisi olmadığını kendisi de biliyor ve itiraf ediyor.

Bununla, MİT'in yurt dışında hâlen sürdürdüğü gizli operasyonlarında yer almış MİT mensuplarını ve onların cenazesine gelen MİT mensuplarını gizli bir lokasyondan çekip çarşaf çarşaf yayınlamanın aynı şey olmadığını Soner Yalçın bilmiyor olabilir mi?

Size dahasını anlatayım. Yine Soner Yalçın'ın Sözcü Gazetesi'nde, 2015 yılında yazdığı "MİTPKK ilişkisi" yazısından gidelim. Ara başlığı "Ajanlar deşifre edildi" olan yazıda, PKK ile mücadelede içerideki MİT ajanlarının önemi ve FETÖ'nün bu süren operasyonları ajanları deşifre ederek nasıl mahvettiği anlatılıyor. Hükümeti de suçlayarak "devletin çivisini çıkardınız" diyen Yalçın, yazısını şöyle bitiriyor:

"Bu ülkeye düşmanlıklarınızın hangi örneğini vereyim. Biraz onurunuz, biraz vicdanınız, ve biraz bu topraklara bağlılığınız varsa, artık susunuz!" Nasıl, güzel yazı, değil mi?

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