Erdoğan, Kunta Kinte’nin vatanında...

Sadece Afrika'nın en küçük ülkesi değil, aynı zamanda sınırları da en garip ülkesi.

Haritayı açıp bir bakın ve sömürgecilerin yaptığı kötü bir şaka gibi görünen Gambiya'nın sınırlarına bakın. Senegal devletinin içinden geçen bir nehir gibi görünen, batısındaki okyanus hariç tamamen Senegal ile kuşatılmış bir Batı Afrika ülkesi Gambiya. İlk işgalci olan Portekizliler, başka isim bulamayıp Gambiya nehrinin adını ülkeye verdikleri için, ülke olan Gambiya'ya işaret etmek için "The Gambia" diyorlar. Unutmadan, Gambiya, bir zamanlar milyonları ekran başında gözyaşı sellerine boğan 'Kunta Kinte'nin vatanı aynı zamanda...

Bir zamanlar adında "İslâm" ibaresi de olan Gambiya nüfusunun %96'sı Müslüman. 400 yıl sömürgeciler tarafından yönetilen Gambiya, İngilizlerden bağımsızlığını 1965'te kazansa da resmî dil hâlen İngilizce.

1994'teki darbeyle iş başına gelip, ülkeyi 22 yıl yöneten Jammeh, 2013'te İngiliz Devlet Topluluğu'nu "yeni-sömürgeci bir kurum" olarak niteleyerek, topluluktan ayrıldıklarını ilan etmişti. Ülkenin adına "İslâm" ibaresi de bu süreç içerisinde kondu. Fakat Jammeh, 2016 seçimlerinde muhalefetin ortak adayı Barrow'a yenildi. Sonuçları kabul etmemeye kalksa da hem komşularından hem de Afrika Birliği'nden gelen baskıyla koltuğu ve ülkeyi terk etti. Barrow'un ilk icraatlarından biri ülkeyi, tekrar İngiliz Devletler Topluluğu'na sokmak oldu.

Yani Afrika'nın en küçük ülkesi olsa da hem eski sömürgecilerinin hem de komşularının dikkatini çeken bir ülke söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez ziyaret ettiği Gambiya'da coşkuyla karşılandı. Türkiye'de devlet bursuyla okuyan yaklaşık 170 Gambiyalı öğrenci bulunuyor. Ayrıca Maarif Vakfı'na bağlı bir ilköğretim okulu, üç yıldır hizmet veriyor. Gambiya'da temsilcilik ofisi açan TİKA'nın ülkede yaptığı her çalışma büyük ilgi görüyor. THY, başkent Banjul ve İstanbul arası seferlerini iki yıldır sürdürüyor. Başkan Barrow, Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir sonraki zirvesinde yapacağı evsahipliğine desteği için Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Sömürgeci güçlerin Afrika ülkeleri üzerindeki nüfuz mücadelesi devam ediyor. Türkiye, bu açıdan sahaya gerçek anlamda ilk kez Erdoğan sayesinde çıkıyor. Hem sömürgeci bir geçmişimiz olmayışı hem de dindaşlarımızın yaşadığı ülkelerle daha yakından ilişkiler kurmamız elimizi güçlendiren faktörler. Erdoğan'ın daha önce dediği gibi "Gelecek Afrika'da" ve biz bu geleceği ıskalamamak için uğraşıyoruz.

Kılı��daroğlu "Ne işimiz var Gambiya'da?" diye sormadan, cevaplayayım istedim.

"Harika bir yer, keyfini çıkarın"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle, yaptıkları yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını denetlemek için Elazığ'a giden İmamoğlu, birkaç saat sonra Erzurum'a geçmiş. Geceliği 8.000 liralık bir otelde ailesiyle kayak tatili yapan İmamoğlu, vatandaşlara "Harika bir yer, keyfini çıkarın" derken görülüyor. Daha hâlâ toprağa verilmemiş kayıplarımız varken, İmamoğlu'nun bu gamsızlığına diyecek söz bulamıyorum. Korkarım kendisine sorsak, "Bana kaymak da çok yakışıyor" diyebilir. İstanbul'u sel almışken, Bodrum tatiline devam eden İmamoğlu, daha fenasını yapamaz diye düşünmüştük. Sağ olsun "Başkan" bu sefer de kendini aştı.

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