Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretinden birkaç hafta önce, Cumhuriyetçi ve Demokrat bir grup senatör, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e (Mazlum Kobani) ABD'nin hızlı bir şekilde vize vermesi talebinde bulunmuştu.Erdoğan'ın ziyareti sırasında kendisiyle görüştükten sonra, sözde soykırım tasarısının Senato'ya gelmesini bloke eden Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham'in de imzacılarından olduğu mektupta, Şahin'in Kongre tarafından dinlenmesinin de yarar sağlayacağı belirtiliyordu.Keza Amerikan Başkanı Trump da Barış Pınarı Harekâtı sürecinde attığı tivitlerden birisinde,diyerek YPG elebaşını hem övmüş, hem Kürtlerin temsilcisi ilan etmiş, hem de Beyaz Saray'a resmen davet etmişti.

***

Şahin'in bu şekilde meşrulaştırılması çabasına sadece ABD çanak tutmadı, Rusya da koroya katıldı. Geçtiğimiz ay Şahin'in, içlerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da olduğu bir Rus askerî heyetinin toplantısına uydu bağlantısı ile katıldığı basına yansıdı.Adalet Bakanlığı, yıllardır Türkiye'nin en çok arananlar listesinde ilk onda yer alan Şahin'in ABD'ye girişinde tutuklanarak iade edilmesi için dosyayı Dışişleri Bakanlığı'na iletti. Trump ile basın toplantısında Başkan Erdoğan'ın dediği gibi Türkiye şimdiye dek terörist iade taleplerine nasıl karşılık veriyorsa, aynı şekilde adil karşılık görmeliyken karşımızda askerî işbirliklerimizin yüksek seviyede olduğu iki başat ülke tarafından muhatap kabul edilen bir terörist var.

***

YPG'nin sanki yasal ve meşru bir oluşummuş gibi ele alınması ve bunun hem ABD hem de Rusya tarafından desteklenmesini oldukça tehlikeli buluyorum. Bu, PKK'nın bile meşrulaştırılmasına yol açacak bir sürecin ilk ayağı olabilir. O yüzden hem Rusya hem de ABD nezdinde ilişkileri koparacak türden bir kırmızı çizgi olduğu ne kadar vurgulansa azdır.

***

Nitekim FETÖ'cü tezleri Amerika'da en yüksek sesle savunan American Enterprise Institute çalışanı Michael Rubin, bu sene başında yayınladığı makalede "PKK'nın evrimini tanımalıyız" başlığıyla bir makale yayınlayarak, dikkat çektiğim tehlikeli çağrıyı ilk yapan kişi oldu.Abdi Şahin, CNN, New York Times ve BBC gibi uluslararası yayın kuruluşlarınca sanki resmî bir ordu mensubuymuş gibi "General Kobane" diye anılıp sunuluyor.Amerikalı ve Avrupalı yasa yapıcılar tarafından taltif ediliyor. O yüzden Şahin'in esas kimliğinin, soğukkanlı bir katil oluşunun, teröristlere, intihar bombacılarına talimat vererek kadın çocuk demeden yüzlerce kişiyi öldürdüğünün her platformda seslendirilmesi gerekiyor.YPG elebaşının yakın gelecekte Beyaz Saray'a gidebileceğini sanmıyorum. Ancak bu uzak ihtimal gerçekleşirse, Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihte görülmemiş biçimde tepetaklak olacağına eminim.