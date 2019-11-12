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Doğu Akdeniz’de tek başına

Doğu Akdeniz’de tek başına

12.11.2019, Salı
Trilyon metreküplük gaz bulunduğu tahmin edilen Doğu Akdeniz'de Türkiye de hak arayışını sürdürüyor. Türkiye'nin aldığı önemli bir haber geçtiğimiz hafta ilk Yunan gazetesi Kathimerini'de yer aldı.
İtalyan ENI ve Fransız TOTAL konsorsiyumu Doğu Akdeniz'de 7. parseldeki tartışmalı sondaj faaliyetlerinden Türkiye'nin itirazları üzerine çekildi. Sondaj faaliyetlerinin başlamasına iki ay kala gerçekleşen bu geri adımı, ENI'nin Yönetim Kurulu Başkanı Claudio Descalzii, Sondaj kuyusu için savaş çıkarmak istemiyoruz" diyerek anlattı.

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Türkiye de savaş çıkarmak istemiyor ama en uzun deniz kıyısı olan Doğu Akdeniz'deki doğal haklarını aramaya devam ediyor. Fatih ve Yavuz sondaj gemisi ile Barbaros sismik arama gemisi ile Doğu Akdeniz'deki varlığını sürdüren Türkiye, kendi kıta sahanlığında Rumların hükümsüz ruhsatlarına dayanarak sondaj çalışmasına izin vermeyeceğini net şekilde belli ediyor.

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Öte yanda, bu gelişmenin üzerine, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı olarak ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölge'ye, Fransa ve İtalya'nın da savaş gemisi yollayacağını duyurarak karşılık verdi. Anlayacağınız Doğu Akdeniz'in askerî gemilerle dolup taştığı ve giderek artacağı bir döneme giriyoruz.

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Daha geçtiğimiz ay yaptığı, ülkenin en büyük deniz tatbikatı Parmenia'da, donanma gemisi karaya oturan ve tatbikatı iptal etmek zorunda kalan Yunanistan elbette tek başına hareket etmiyor. Avrupa Birliği ve Amerika'nın desteğiyle İsrail ve Mısır işbirliğiyle Türkiye'ye meydan okunuyor. Kesin olan ise Türkiye'yi dışlayarak Doğu Akdeniz'de serbestçe at koşturulduğu dönem bitti.
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