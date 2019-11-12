Trilyon metreküplük gaz bulunduğu tahmin edilen'de Türkiye de hak arayışını sürdürüyor. Türkiye'nin aldığı önemli bir haber geçtiğimiz hafta ilk Yunan gazetesi Kathimerini'de yer aldı.İtalyanve Fransızkonsorsiyumu'de 7. parseldeki tartışmalı sondaj faaliyetlerinden Türkiye'nin itirazları üzerine çekildi. Sondaj faaliyetlerinin başlamasına iki ay kala gerçekleşen bu geri adımı, ENI'nin, Sondaj kuyusu için savaş çıkarmak istemiyoruz" diyerek anlattı.

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Türkiye de savaş çıkarmak istemiyor ama en uzun deniz kıyısı olan Doğu Akdeniz'deki doğal haklarını aramaya devam ediyor.vesondaj gemisi ilesismik arama gemisi ile'deki varlığını sürdüren Türkiye, kendi kıta sahanlığında Rumların hükümsüz ruhsatlarına dayanarak sondaj çalışmasına izin vermeyeceğini net şekilde belli ediyor.

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Öte yanda, bu gelişmenin üzerine,ise'nin tek taraflı olarak ilan ettiği sözde'ye, Fransa ve İtalya'nın da savaş gemisi yollayacağını duyurarak karşılık verdi. Anlayacağınız'in askerî gemilerle dolup taştığı ve giderek artacağı bir döneme giriyoruz.

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Daha geçtiğimiz ay yaptığı, ülkenin en büyük deniz tatbikatı Parmenia'da, donanma gemisi karaya oturan ve tatbikatı iptal etmek zorunda kalan Yunanistan elbette tek başına hareket etmiyor.ve'nın desteğiyle İsrail ve Mısır işbirliğiyle Türkiye'ye meydan okunuyor. Kesin olan ise Türkiye'yi dışlayarak'de serbestçe at koşturulduğu dönem bitti.