Bunları da sorsaydın ya, Ekrem Başkan

Ekrem İmamoğlu, Barış Pınarı Harekâtı'nın daha ikinci gününde, HDP'yi de incitmemek için "Askerlerimizin yanındayım ama kafam rahat değil" şeklinde ikircikli bir açıklama yapmıştı. Hâlbuki bir ay öncesinde, PKK'ya destekleri sebebiyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarıyla halaya dururken kafası oldukça rahattı.

Şimdi de Fransa'daki, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden PKK'ya yakın HDP'li başkanlara şöyle selam göndermiş:

"Belediye başkanlarının görevden alınarak, yerlerine kayyım atanması ve bir kısmının tutuklanması özellikle hukuk devleti ilkesini ihlal etmektedir.

Görevden alınmalar demokrasinin ilkelerine, mevcut hukuksal düzenlemelerimize ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere de uygun değildir.

Siyasi partiler ve onların seçilmiş yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ya hukukun içindedirler ya da dışındadırlar. Buna nihai kararı verecek olan yargıdır. Çünkü bu bir adalet mücadelesidir, bu bir demokrasi mücadelesidir."

Artık İstanbul Belediye Başkanı'nın spot ışığında yaşama tutkusunu, devamlı Batılı'dan onay arama dürtüsünü sorgulamıyorum. Cumhurbaşkanı olma arzusuyla işini yapmaktan çok kampanya yapmak ve alabileceği her desteği elde etmek peşinde.

Fakat Avrupa Birliği tarafından her gün yaptırımla tehdit edildiğimiz, silah ambargosuna maruz bırakıldığımız bir dönemde, PKK'yı en çok kollayan ve hatta YPG'lileri Elysee Sarayı'nda ağırlayan Fransa'da, Mehmetçik hâlen mücadelesini sürdürürken bu sözlerin İstanbul'un başı tarafından bu kadar rahat söylenebilmesi gerçekten kanıma dokunuyor.

Üstelik hiç şiddete başvurmayan Katalanlar, İspanya'dan bağımsızlık istedi diye tam 712 belediye başkanı hakkında soruşturma başlatıldığında Avrupa Konseyi'nden destek dışında açıklama çıktı mı? Bunları da sorsaydın ya Ekrem Başkan...

Üstelik Fransa birkaç terör saldırısı yaşadı diye aralıksız iki sene olağanüstü hal ilan eden bir ülke. Türkiye'de ise bu halkın verdiği vergilerle alınan belediye araçları, PKK bombaları daha rahat yerleştirsin diye hendekler kazdı. YPG'liler, Vodafone Stadı'nda, Kızılay'da otobüs durağında canlı bomba olup yüzlerce vatandaşımıza kıydı. O süreçte yüzlerce şehit verildi, bebekler öldürüldü, ambulanslara ateş açıldı, camiler hedef alındı... Savunduğu belediye başkanları, bir kez bile bunu eleştirmedi. Hatta çoğunluğu destekledi.

Gerçi kabahat bizde. "Demirtaş'ın suçu ne?" diye soran birinden belli ki çok şey bekliyoruz...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın