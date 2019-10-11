"Kapı gibi çağ açıp kapatanCennetmekân Fatih Sultan Mehmet Han,Yeniden kükredi bugün Alparslan, bizimleydi!Sur'da bizimleAllah'sız zalimin zulmüne karşı,Allah Allah diye inlettik arşıSemayı titretti İstiklÂl Marşı, bizimleydi!Yüksekova'da bizimleVallahi var bize kanat gerenler,Bizimleydi gönül gözü görenler,Evliyalar, enbiyalar, erenler, bizimleydi!İdil'de bizimleNe kadar savaşsak bitmez yolumuz,Gövdemiz hür, lakin esir kolumuz,Tepeden tırnağa Anadolumuz, bizimleydi!Silvan'da bizimle."Mehmetçik, Afrin'e bu sözlerle girmişti.Şimdi sıra Tel Abyad'da, Rasulayn'da, Ayn el-Arap'ta ve ötesinde...Her biri sinek vızıltısı gibi gelsin kulaklarınıza.Çünkü bu millet sizinle.Duamızla, niyazımızla, tüm kalbimizle sizinleyiz.

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Trump, canlı yayında, "Obama'nınPKK ile anlaşma yapması büyük bir hataydı.PKK, Türkiye'nin doğal düşmanı" dedi.Bu, YPG ile mücadelemiz başladığından bu yana bir ilk. Bir Amerikan Başkanı, kendinden önceki başkanın ABD tarafından da terörist kabul edilen bir grupla anlaştığını itiraf etti. Bu, hem Türkiye tezleri açısından büyük bir kazanım hem de uluslararası alanda emsal teşkil edecek bir ifşadır.Operasyonun, diplomatik alanda geri döndürülemeyecek ilk kazanımı budur.

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Başkan Erdoğan, Avrupa Birlği'ne mesajı verdi. Harekâtı, 'işgal' diye tanımlamaya devam ederlerse, mültecilerin serbest dolaşım hakkının önünde durmayacağız.Başkan da "yok öyle yağma" dedi; gerisi gelecektir.