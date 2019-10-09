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“Savaşa hayır” PKK devletine “evet” demektir

“Savaşa hayır” PKK devletine “evet” demektir

09.10.2019, Çarşamba

YPG, sınırımızdan içeri roketler yağdırırken ölü taklidi yapışlarını unutmayız.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile destan yazılırken kulaklarının üzerine yatışlarını hatırlarız.
Ordumuz kanı ile, canı ile Türkiye'ye masada yer açmak için çabalarken dillerini yuttuklarını biliriz.
Ancak devletimiz, ABD'ye kafa tutarak diplomatik başarı elde edip geri adım attırmayı başarmışken, Mehmetçik ya sınır boyunda ya sınır ötesinde vazifeye hazır beklerken "Savaşa hayır" diyerek kafalarını çıkarırlar.
Bir yandan her terör saldırısında devleti suçlamayı bilirler, öte yandan devlet terörü kökünden kurutmaya yönelik adım attığında çelme takmaya kalkarlar.
Bir yandan "Suriyeli mülteciler defolsun" diyerek nefret saçarlar, öte yandan devlet mültecileri geri yerleştirmek için güvenli bölge açmaya kalkışınca YPG'ye kalkan oluverirler.
Bir yandan "şiddet kimden gelirse gelsin" sözleriyle PKK/YPG'yi açıktan bile kınayamazlar, öte yandan sanki bu olan bitenin sorumlusu devletmiş ve karşımızdaki de eşitimiz bir orduymuş gibi "Savaşa Hayır" deyip berrak suyu bulandırmayı umarlar.
PKK, en uzun sınır boyumuzda, devletçilik oynamaya kalkarken elimiz kolumuz bağlı oturmamızı bekleyenler, "Savaşa hayır" değil, "PKK devletine evet" demiş oluyorlar.
Bugüne değin üç maymunu oynadığınız kafi; bundan sonra göreceğiniz muamele de en fazla bu olacaktır. Yok hükmündesiniz.

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Meral Hanım'a yardımcı olalım

CHP'li mlletvekili Gürsel Tekin, PKK'nın 'haber ajansı'na röportaj veriyor.
CHP'li İmamoğlu, "Demirtaş'ı alkışlıyorum" deyip ekliyor: "Neden hapis yattığını anlamıyorum." CHP, Suriye konferansı yapıyor.
Açıkça YPG ile barışma çağrısı yapıyor.
CHP'li milletvekili Bekaroğlu, TOKİ konutu yapmak için Suriye'ye girdiğimizi iddia edebiliyor.
CHP'li milletvekili Tanrıkulu, YPG, ABD korumasından mahrum kalacağı için "karanlık günler bizi bekliyor" diyor.
Ve elbette CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da yakın zamana kadar, YPG'nin terör örgütü olmadığını ve bize saldırmayacağını dile getiriyordu. Son durumu nedir, bilemiyorum.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Hanım, "Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında herhangi bir ilişki, iletişim var mıdır, yok mudur? Ben bilmiyorum.
Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konuda konuşmadık" demişti. Belki gözünden kaçmıştır diye naçizane yardımcı olayım istedim.
Kaldı ki İYI Parti, CHP'ye büyükşehirlerde bu kadar oy kazandırmışken, CHP'ye, HDP ile ilişkilerini sormamış olmak ilginç bir 'ihmal' olmuş diyebilir miyiz?

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