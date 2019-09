BM’deki ‘Nefes aldırmayan’ gündem

Başkan Erdoğan, "Yoksulluğun Giderilmesi, Kaliteli Eğitim, İklim Eylemi ve Kapsayıcılık için Çok Taraflı Gayretlerin Canlandırılması" başlığıyla, bu sene 74.'sü gerçekleştiren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a vardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Conte, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Çekya Başbakanı Babiş, Pakistan Başbakanı Han, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç, Irak Cumhurbaşkanı Salih, Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ile görüşmeler şu an için programda yerini alıyor. Ayrıca ABD Başkanı Trump ile de görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. *** Bu yoğun görüşmelerin yanı sıra, TURKEN ve TAİK gibi ABD'de var olan sivil toplum kuruluşlarımızın etkinlikleri, ayrıca Pakistan Başbakanı ile beraber "Nefret Söylemiyle Mücadele" konulu bir panel ve ABD'deki Yahudi Kuruluş Temsilcileri ile buluşma da gerçekleşecek. Anlayacağınız Başkan Erdoğan'ı dakikası dakikasına dolu bir gündem bekliyor.

BM Genel Kurulu'na, salı günü hitap edecek olan Erdoğan'ın iklim değişikliği konusunun yanı sıra Türkiye'nin PKK ve FETÖ ile mücadelesinin önemini anlatması ve BM Güvenlik Konseyi yapısının reformuna yönelik çağrısını da yenilemesi bekleniyor. *** Öte yandan ABD'de iklim eylemcileri tüm gündemi tekeline almış durumda. Dört gün önce ABD Kongresi'nde tezlerini seçilmişlere anlatan aktivistler, aynı zamanda New York'ta yüzbinlerce kişinin katıldığı bir yürüyüşle artık harekete geçmenin zamanı olduğunu haykırdılar.

Ondan fazla eylatte de ayrı yürüyüşlerle desteklenen bu harekette esas hitap edilen isim ise kuşkusuz, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini ilan eden Başkan Trump'tı.

İklim değişikliğinin bilim adamları tarafından uydurulan bir fenomen olduğuna inanan Cumhuriyetçi kesimin bir bölümü hariç, her yıl yeni bir fırtına veya kasırga yaşanan ABD'de iklim değişikliği konusunda çoğunluğun konsensüsü var.

Ancak alınması gereken ekonomik tedbirleri "radikal" bulanların sayısı da az değil. Eylemciler ise "50 yıl sonra temiz hava ve su kalmazsa hangi ekonomi?" diye soruyor. *** Türkiye'de çevreci siyasi ajandanın yürütücüsü ve yüzü kuşkusuz Emine Erdoğan Hanımefendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan ve Çevre Bakanlığı ile koordine edilen projeler sayesinde geç de olsa bu hususta yol alınmaya başlandı. BM Zirvesi sırasında, Hanımefendi himayelerinde gerçekleştirilecek "Sıfır Atık'la ilgili Ulusal Girişimler Neden ��nemli?" başlıklı etkinlikte de ülkemizin bu bağlamda verdiği mücadele anlatılacak.

