Haftanın Notları: Çok şey göreceğiz

Bir dönem bitti...

"Ben hegemonum, en büyük benim, şuyum, buyum, ezer geçerim" diyorsun...

Eziyorsun ama bir türlü geçemiyorsun...

***

Dünya zaten savaşlar sahnesiydi.Ve şimdi gelipaşamasına dayandık mı?Sormamız gerek: İş o kadar mı sarpa sardı?Dünyanın düzeni öyle ya da böyle temelinden bozulacak mı?

***

İran ne olursa olsun sonuna kadar direneceğini ortaya koydu.Bizim kendinden menkulsürekli "İran'ın masaya oturmak için elini yükselttiğini" iddia ediyorlar. Bunu nereden anlıyor, nerelerinden uyduruyorlar anlamak imkânsız. Sağlık olsun!İran sonunda masaya oturur mu?Oturur tabii.AmaOlup biteniolarak görmek, ABD ve İsrail saldırısını çaktırmadan görmezden gelmeye çalışmak değil mi?

***

Şimdida ayrıca odaklanmak gerek...Ve biraz daha vakti var ama Uzakdoğu'daile'yı yeniden kapıştıracak dinamikleri de hiç hafife almayın!

***

savaşlar uzak ülkelere itilmişti.Böylece Batı kendini uzun sürmüş bir barış dönemine inandırdı.Richard Dienst çok güzel tanımlamıştı bu ruh hâlini:Sonra ne oldu?Düzen su kaçırmaya başladı...ve Batılılar korkularını bastırmak için eski askerlik günlerini hatırlama numaraları çekmeye başladı...Şimdi Ortadoğu'daki yangın durumu iyice ciddileştiriyor.ne çok şey göreceğiz...Sağlam durmak gerek.

***

Eli ayağı titreyen, asabı fena hâlde bozuk, inancını ve güvenini yitirmiş ezik bir yaratığa dönüşüyor erkekler...Düşünüyor muyuz?Üzerinde duruyor muyuz?