TV açıktı...Ağdalı konuşmayı marifet bilen bir "öğütçü" TV figürü, yaşlılarla ilgili konuşuyordu...dan bahsediyordu...O sırada gazetedeki odama uğrayan bir genç ekrana baktı vediye sordu;Şakayla karışıkdedim...diyordu ekrandaki kişi..Son zamanlarda zihinlerimizden çıktıklarını söylüyordu, yerden göğe haklıydı...Ama anlamıyorum...Niye böyleihtiyaç duyuyordu ki?Keşke bu alışkanlıkları terk edip sıkıntılarımızı ve savrukluklarımızı dümdüz konuşabilsek...Ve hem inancımızın hem de geleneklerimizin bize yaşlılar hakkındaen baştan kavrayabilsek...

***

Kaçıncı kez vurguluyorum, kimbilir...Yazılı medyada aktüel politikaya öyle odaklandık ki,meselelerine dönüp mercek altına almak için çok geç kaldık...Neredeyse her dört evden birinde ihtimama muhtaç bir yaşlı var; üstelik 80 sonrası yaş kuşağının oranı da artıyor.İki manzara var...ve iki dünyabirbirinden çok uzakta..., fakat yaşlılar mutsuz, gençlerise çok yorgun...

***

Kabul edelim ki...Bu darbenin etkileriyle hesaplaşamadık.Tıbbi söylem geleneksel söylemi ezdi geçti; popüler kültürde yaşlılık neredeyse birgibi gösterildi.Sonunda...Yaşlılıkanlamı kazandı ve bu yaklaşım giderek resmi bir nitelik alıyor.

***

Bu konuda yazılacak çok şey var...

Önümüzdeki günlerde yazarım.

Ama istiyorum ki....

Günümüzün yaşlılarının yirmi yıl öncesinin yaşlılarına bile benzemediğini; onlarla ilişkimizin değiştiğini anlayıp o çerçevede konuyu düşünmeye başlayalım...

Yapabilir miyiz?

***



NOT DEFTERİ

Her çağda, şartlar ne kadar ağır ve umutsuz olursa olsun, inananlar için muhakkak bir Nuh'un Gemisi vardır. (SEZAİ KARAKOÇ / Yitik Cennet)