TarihSaat 14.00.İsrail hava kuvvetlerine bağlı Mirage bombardıman uçağının pilotları konuşuyor.Pilot: Gemi Amerikan gemisi galiba...2. Pilot: Nasıl yani! Amerikan mı?

Olay ne zaman mı geçiyor?Şimdi gençlerin bilmediği, yaşı uyanların hiç hatırlamadığı İsrail ile Arap İttifakı arasındakisırasında...Gemi ABD donanmasına ait şilep görünümlü istihbarat gemisi'di.Gazze açıklarında savaşı gözetliyordu.İki Mirage, üç Süper Mystere uçağının

tam şöyle gerçekleşti.Pilot: Vurduğumuz gemi kime ait?Kule: Amerikalılara...Sonrası uzun bir sessizlik...

Olaydan iki gün önce...Gemiye bir saldırı olduğunda İncirlik'ten bir filonun kalkıp desteğe geleceği bildirilmişti.Hiç öyle şeyler olmadı.Daha doğrusu...

Olacak şey değildi aslında...Zaten sağ kalan denizcilere madalyaları takılırken komutanlarının, "Yaşadıklarınızı anne babanız bile tam bilmeyecek, aklınızda olsun" dediği de uzun yıllar sonraki itiraflarla ortaya çıktı.Fakat siyonist internet bilgi merkezlerine bakınca şaşırmayın; çünkü olay oralarda hâlâgibi anlatılır.

Geçen akşam...Bilmeyen yeni kuşaklara aktarayım istedim.

Şu da var elbette...Bu formasyon tam dave tamamınaermiştir.

İsrail, bu tür ülkelerdendir.

Bu ülkenin askeri çıkar perspektifinde en sıkı müttefik, dost, diplomatik ilişki, şu, bu, hepsi bir anda "hikâye" olabilir!

NOT DEFTERİ



Size karşı duyduğu o sürekli, içten ve dolu dolu nefretin altından son derece içten, ölçüsüz bir aşk ve çılgınlığın ışıkları çakıyor... (DOSTOYEVSKİ / Ecinniler)