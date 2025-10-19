diyor bıçkın bir edayla genç kız, sonra minik bir kahkaha atıyor.Genç adam yerinde şöylebir toparlanıyor.İçindendiye geçiriyor ama bir yandan daYazılarımı yazdığım kafede yanımdaki masadalar; ister istemez kulak misafiri oluyorum.

***

Genç adam huzursuzlanıyor.Anlıyorum onu...Uygun ana kadar kızdan duygularını saklamakta zorlanacaksa...Genç kız da susuyor birden...Birbirlerini sevdiklerini açığa dökseler mi artık?sarıveriyor ikisini de...

***

var şimdi onlar için...Birimeselesi; o düzeyde yakınlık...Diğeri...O tatsız soru...Ben bile gerildim, başımı başka yana çeviriyorum, kulaklarımı hafiften çalan müziğe teslim ediyorum...

***

Aklıma'nınadlı piyesindekibir sahne geliyor.Galiba çok önceleri de bir yazımda bahsetmiştim o sahneden...Kırklarında bir erkek ve otuzlarında bir kadın uzun sürmüş bir beraberliğin ardından kopmuşlardır.Bir otel lobisinde karşılaşırlar.Adamder kadına. (Her okuyuşumda irkildiğim yer.)Nasıl diye sorar kadın...der adam,Hırçınlaşır kadın birden...der,Adam mırıldanır; "Aslına bakarsan, son zamanlarda sıkıcı olmuştu."

***

Neler yazıyorum ben?Ama aklıma takıldı işte birden...Artık anlaşamayan siyamlı ikizler gibi olmak var bir de, çok fena!

***

Yok! Bu yazımı eskiden yaptığım gibibitirmeyeceğim.Zatenolmanın merkezinde bunlar yer almıyor, işin bu yanı bilinse keşke!Sevenler için dua ederek bitiriyorum yazımı.Hepsi o kadar!