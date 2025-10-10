Çok büyük bir kavga bu!

Tam sevineceğiz, insanlığımızdan utandırıyorlar...Yüzleri, üstleri başları parıl parıl çocuklarınbirleştirilmişfotoğraflarını yaymaya başlıyorlar; arkada İsrail bayrakları falan dalgalanıyor.Sakat kalmış, toza bulanmış, aç biilaç çocukları gözlerden böyle saklayacaklarını sanıyorlar...Hafife aldığınız anda tökezler, düşersiniz...

***

Önce şunu bilelim...Sonra da şunu kabul edelim...Çocukların yüzü azıcık bile olsa gülecekse, elbette biz de gülümseyeceğiz.Ateşkes, bir nebze soluk, şiddetli ağrılara merhem ve azıcık tebessümdür.

***

Hamas'ın açıklamasındakicümlesini defalarcaokudum...Siz de okuyun, tekrar tekrar...

***

Şimdioluşacak...Bir taraf yavaş yavaş Gazze'yi Filistin olmaktan çıkarmaya çalışacak...Diğer taraf ateşkesin yeni bir mücadele ve Filistin gerçeğinin pekişmesi için bir başlangıç olmasını hedefleyecek...

***

Ben bu satırları yazarken siyonistler hâlâ Gazze'yi bombalıyordu.Şaşırdık mı? Hayır!Yazımı editörlere teslim ettiğim saatlerde de henüz İsrail ateşkesi onaylamak için toplanmamış olacak.Fark etmez!Gerçek şu ki...

***

Şimdi bazıları da çıkacak, Hamas'ı, Gazzelileri eleştirecek...

Bütün hesapları siyasi çekişme ve kulis dedikodularına dayalı, Gazzelilerin izzeti ve cesaretine uzak, ruh yağmacısı tiplere aldırmayın...

Direniş kırılmadı; hayır!

Direniş şimdi bütün dünyaya ayna tutuyor, yayılıyor, büyüyor.

***



NOT DEFTERİ

Rüyada bile aşk acısından korkarım ben. Sen "Beraber gidelim" diyebilirdin, ama, ben acı çekmeden seninle bir yerlere gidebileceğimden emin değilim. (CARMELA FRATANTONIO / Sevgili Richard Gere)