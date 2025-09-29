Bilirsiniz...Oturmuş eş dost toplu halde laflarken aramızdan biri gözün apaçık gördüğünü inkar ederse veya gerçeğin hilafınaanlatmaya kalkarsa...Diğerlerimiz alaycı birbakışı atar.Yaşı biraz geçkin olanlardantepkisi çıkar.Sonrası "dalgacılığıdır.

***

Gelelim esas konuya...Geçmişte benzer görevleri yapanlara göre bilgisi de kuvvetli.Trump ve ekibinden (aralarında Dışişleri Bakanı Rubio'nun olduğunu sanmıyorum) istediği gücü aldığına da eminim.İş de yapıyor, laf da...Bazen "" havalarına giriyor, bazen çok iddialı laflar ediyor...Nihayetinde koskoca adam, "" falan da denmiyor.

***

El Cezire'ye demiş ki Tom Barrack...Bizi mi yiyorsun be adam!İsrail'e aralarda kızıyormuş gibi yapıp sürekli duygusal gaz ve maddi olarak da silah verecek...Körfez ülkelerini muma çevirecek her hamleye imzasını atacak...

***

Barrack gerçekte ne demek istiyor?demek mi bu?

***

Yavaş yavaş fark ediyorsunuz, değil mi?

Halklar için ABD'nin müdahaleleri tahammül edilir olmaktan çıkmak üzere...

Dikkatle bakın, göreceksiniz; Ortadoğu'da da, Avrupa'da da halklar onlara empoze edilen düzenin "dışına" çıktı çıkacak haldeler.

Devletler de bu yüzden huzursuzlar.

Beyaz Saray bunu görüyor....

O yüzden yeni bir imaj, yeni bir plan peşinde...

Dikkatli olalım!

***

NOT DEFTERİ



Netice şudur ki, akıl denilen müessese bugün hâdiseler üstündeki tahakküm kudretini kaybetmiştir. Ufkumuzda eşya ve hâdiselerin müstakil bir iradeyle şahlandığını görüyoruz. Medeniyet bütün aletleriyle topyekün vahşetin emrine geçmek üzere. ( NECİP FAZIL / Savaş Yazıları)