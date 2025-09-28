"Kafası vardı...Kültürü vardı...Nefs murakabesi vardı...Estetiği vardı...Cesareti vardı...Hasılı bir fikir ve sanat adamına gereken vasıflardan birçok payı vardı... Onun yokluğunu, ölüm tarihi olan bugün,seyrediyoruz."

Nasıl sarsıcı sözler, değil mi?Oysa herkes onları dargın biliyordu.Öyleydiler de...

uzun süre yedikleriiçtikleri ayrı gitmemiş ama ün geldiktensonra da aralarındaki dostluk yerinisürekli huzursuzluğa bırakmıştı.Birbirlerini çalıntı eserler kaleme almakla bile suçladılar; bu yüzden mahkemelerde süründüler...Oysa yazımın girişine koyduğum ve ne zaman okusam etkilendiğim satırlara bakın...Nasıl da Safa'nın hakkını vermektedir Necip Fazıl...İnanılmasa asla yazılamayacak kelimeler arzı endam etmektedir...İnsan sorar o zaman:Sessiz kalsaydınız...Ama niye hakaretler, küfürler havalarda uçuştu?

Geçen gün kitaplığımı karıştırırken Peyami Safa'nınromanını görünce çekip çıkardım, altını çizdiğim satırlara bir daha baktım.Bir yerde "Niye yalnızız?" sorusuna şu cevabı veriyor Safa:"Biz, hepimizyalnızız ve yalnızkalacağız..."

dan kim bilir hangi saikle şu satırın da altını çizmişim:

Diyeceksiniz ki, birbirlerinden neden bu derecede rahatsız oluyorlardı?Safa, bir keresinde Necip Fazıl'ınndan hiç hoşlanmadığını yazmıştı...Necip Fazıl ise ilişkilerini ilginç bir tespitle dillendirir: "Türkiye'nin en büyük şairi bilinirken Müslümanlıktan başka gaye tanımayışım meydana çıkınca, benden teker teker el çekenlerle bir hizada pörsüyen, tekrar canlanan ve aynı gayede buluşuyormuşuz hissini veren