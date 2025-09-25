25 Eylül 2025, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar İki İsrail... Ne yapmak istiyorlar?
HAŞMET BABAOĞLU
İki İsrail... Ne yapmak istiyorlar?

İki İsrail... Ne yapmak istiyorlar?

25.09.2025, Perşembe
Yine tane tane anlatmaya çalışayım...
Bir...
İsrail-ABD ortaklığı gitgide pekişiyor, yayılıyor.
Ayın 29'unda Netanyahu bir kez daha Trump'la buluşacak ve korkarım ki bu sefer "akrabalıkları"nı dünyanın kafasına çakacaklar...
O yüzden uzun zamandır ABD'ye "Büyük İsrail" diyorum, biliyorsunuz...
Lakin Ortadoğu'daki "küçük İsrail" de Ortadoğu'da büyümek istiyor.
Bu gerçeği laf kalabalığına getirip (özellikle TV kanallarındaki tartışmalarda) gözümüzden kaçıranlara, "Yok canım öyle şey!" diyenlere dikkat edin ve aldırmayın!

***

İki...
Maalesef Suriye halkı uzun bir süre daha rahat edemeyecek...
İsrail'in "yeni güvenlik mimarisi"nde Suriye özel bir yere sahip...
İsrail, Türkiye ile arasındaki bu devasa tampon bölgenin mutlaka parçalanmasını ve güney Suriye'yi topraklarına katmak istiyor.
SDG/YPG'yi ise doğal müttefiki olarak görüyor; bunun için ABD ile ortak çalışma yürütüyorlar.
Şam yönetimi ve Şara konusundaki pürüzleri ABD'nin halledeceğinden de eminler. (Bu elbette pek çoğumuzun hoşuna gitmiyor, biliyorum ama işaretler böyle söylüyor.)

***

Üç...
İsrail'in Ortadoğu'da büyüme stratejisinin temelinin Arap ülkelerini "uslu ortaklar" hâline getirmek olduğunu biliyoruz.
Gazze'deki soykırımın Körfez ve Suudi Arabistan'la ortaklık sürecini hırpaladığı; Mısır'ı neredeyse yeniden düşmanlık tanımına doğru ittiği açık.
Ama ABD ve İngiltere zorlarsa zengin Arap ülkelerinin Tel Aviv'e yine ellerini uzatacaklarından şüphe duyan tek bir Ortadoğu uzmanı yok.

***

Dört...
Filistin devletinin tanınması patırtısı kimseyi aldatmasın!
Asla bir çözüm olmayan teslimiyetçi Abbas'ın bile pek yakında Netanyahu tarafından işlevsizleştirileceğini görmüyorsanız, körsünüz demektir.
Gazze ne olacak?
Onca acı, onca soykırım Tel Aviv'in ve Beyaz Saray'ın umurunda değil.
Gazze'yi hem Netanyahu istiyor hem de Büyük İsrail'in patronu Trump...
Önümüzde çok zor günler var.

***


NOT DEFTERİ
Halbuki sonbahar geldi. Paslı sonbahar güneşinin bir yalı rıhtımındaki ağaç yapraklarından çok hususi bir süzülüşü var... Belki de ondan bahsedecektim. (NECİP FAZIL / Savaş Yazıları)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Çünkü... 23.09.2025 Salı
Bulut mu olsam, balık mı derken... 22.09.2025 Pazartesi
Batı... Alaycı bir tekâmül 21.09.2025 Pazar
Düşmanı doğru tarif etme zamanı 19.09.2025 Cuma
Mafyöz havalar salgını 18.09.2025 Perşembe
Ne oluyor? Savaş yaklaşıyor mu? 15.09.2025 Pazartesi
‘İnsanlık: Aciz, güçsüz çocuklar...’ 14.09.2025 Pazar
Haftanın notları: Hatırlamalıyız! 13.09.2025 Cumartesi
Müttefik 12.09.2025 Cuma
Rahatsız edici sorular birikiyor 11.09.2025 Perşembe
Daha Fazla Gör