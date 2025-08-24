İlle de mutlu olmamız gerekiyor diye kim kandırdı bizi?..En fenası da şu ki...Sürekli mutluluğun mümkün olduğuna kim inandırdı?

***

bunu hepimiziyapmak için kullandı, tamam!de az değil ha!Siyasetten başka her şeye ve en çok daya kafayı takmamızı sevdiler.yol açtıklarıbir süreliğine mutlulukdiye yutturuyorlar, o da kabul!

***

Daha minicik bir çocukken öğrenmiştik oysa, hevesle ittirdiğin yeni oyuncak arabanın pat diye tekerleği kırılıverir...Ağlayıp zırıldamak da fayda etmez çoğu zaman.Sonra birden diğer tekerlekleri de sökersiniz ve keşfedersiniz ki...O oyuncak arabayıacayip keyiflidir.

***

Ne yazıyorum ben?Klişeleri mi kırıyorum?Yoksa en beylik klişeyi baştan mı inşa ediyorum?Hayır, oralarda değilim!Ayrıca Wilhelm Schmid'e de hak veririm:

***

"Ama çok mutsuzum" diyor genç kız, "influencer gibi gönderiler hazırlıyorum, pozlar veriyorum, oraya buraya gidip tanıtıyorum ama takipçi sayım hâlâ bin kişiyi geçmedi." Şaka değil, neredeyse ağlayacak.Buradan para kazanmayı mı planlıyorsun, diye soruyorum."Ayy o işlerle uğraşamam" diyor hemen; "ama beğenilmek, takdir edilmek istiyorum herkes gibi..."Eyvah!nin geldiği yere bakın!Hiç büyük laflar etmeye kalkışmayın!

***

Dişinin ayrıklarına dolgu yaptıran muhafazakâr genç kız mesela...Bunucoşkusuyla Instagram'da paylaşmayacaksa...Dişçi koltuğuna oturur, iki saat o sıkıntıyı çeker miydi?

***

Mutluluk meselesini de artıkgibi değil de, bir türgibi konuşmayabaşlama zamanıdır.Ertesi gün unutulacak bir resim gibi...Öyle mi hakikaten? Öyle mi olmalıydı?