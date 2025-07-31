Geleceği, hatta burnumuzun biraz ötesini bile görebilmek için ara ara geriye bakmakta fayda var...

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Hitler Almanya'sı Çekoslovakya'nın tamamını ilhak etmeye hazırlanıyor...Bütün Avrupa "Hiç öyle şey olur mu?" havasında...Sağlığı pek de iyi olmayan Birleşik Krallık Başbakanı N.Chamberlain çok uzun bir uçak yolculuğundan sonra Münih'e iniyor.Hitler, Fransa Başbakanı Daladier'i de ayağına getirtmiş...Chamberlain ve Daladier ülkelerinesevinciyle dönüyorlar.

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Ömrü pek kısa sürüyor Münih Antlaşması'nın...Üstelik henüz Berlin'de bulunan ve ültimatomu yiyince oracıkta kalbi sıkışan Çek Başbakanı yurduna dönememişken...Sonra bunların üzerinefalan hiç anlatmayayım. Polonya 1930'lar boyunca Fransa ve İngiltere'nin kendisine verdiği güven ve destek taahhütlerine dayanmıştı, bilen bilir...

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23 Ağustos 1939 Alman-Sovyet Saldırmazlık Antlaşması yani...Almanlar bu paktı imzaladıktan bir hafta sonra Polonya sınırını geçiyor; iki hafta sonra Varşova'ya ulaşıyorlar...Sonrası bildiğiniz devasa dünya savaşı...

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Şöyle...Bir kez silahlanmalar başladı mı...Ekonomik krizler yaygınlaşıp devletler ayaklarını sağlam basmakta zorlanmaya başladı mı...heyecanları giderek aldatıcıolur.

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Ne yalan söylemeli!..

Avrupa'nın Rusya'nın üzerine sürülüşünü, Uzakdoğu'daki güç çekişmelerini 1930'lara benzetiyorum...

Üzerine bir de Almanya silahlanmaya başladı.

"E iyi de ortada Hitler yok!" diyorsanız, o kadar fark olacak!

Olacaksa, büyük savaş da çok farklı olacak zaten...

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NOT DEFTERİ

Dünyaya, hokkabazın oyun hilesini yakalamaya çalışan bir küçük çocuk gibi hem kurnaz hem dalgın bakıyordu. (KEMAL TAHİR / Esir Şehrin Mahpusu)