Kilo al ama diyet de yap, sistem seni sevsin!

Zayıf tipli insanların toplumu değiliz, tamam!Lakin gerçekten obez bir toplum muyuz? Tartışılır.Bazı tıp kuruluşlarının dediği gibimu gerçekten?Böyle şeyler işittiğimde içimdendiye geçiriyorum.

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Malum, Sağlık Bakanlığı kilolu olmaya karşı savaş açtı; sokaklardabaşladı...Fakat bir dakika!Unutmamamız gereken şeyler de var...Mesela şu "yenidoğan çetesi" meselesi ne oldu?

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zihin karıştırıcı tarafı şu ki...Bugün güncel tıp literatürünü takip etmeye kalksanız, aynı dergide hem artan obezitenin toplum sağlığına zararlı etkileri üzerine bir araştırmayı hem detezini öne süren ciddi bilimsel makaleleri bir arada görebilirsiniz...Esas meseleye gelince...Akıl almayacak kadar büyük bir kazanç dünyası...İlaçlar, özel beslenme katkıları, diyet uzmanları, vd.Gelin de karın çevrenizdeki yağları ölçerken zihninizi şüphelerden kurtarın!

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Şu sorular da çok yakıcı...Çıksa ne iyi olur!GDO'lu mısırın ve fruktoz şurubunun üretimine "Yetti artık" diyecek global bir politika ufukta görünüyor mu? Ne gezer!Peki insanları şişmanlatan ve sağlıklarını bozan besinlerin üreticisi firmalar ile diyet ilaçlarını üreten firmaların artık aynı şirket bünyesinde toplaştıklarını biliyor muydunuz?Oturun düşünün bakalım...

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Kitlelerin dikkatini çekmek iyidir...

Ama dikkatimiz çekildiğiyle kalmamalı!

Gerçeklerle yüzleşmeyi de becermeliyiz.

Sağlıksız şişmanlamayla mücadele kapsamlı ve global bir kararlılık gerektiriyor.

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NOT DEFTERİ

Dışarı çıkıp sokaklarda dolaştığımızda, aslında dış dünyadaki sokaklarda değil, içimizdeki sokaklarda yürürüz. (MARGIT SCHREINER / Hayal Kırıklıkları Kitabı)