Tarih bilmek tatsız bir şey bugünlerde...Özellikle de detaylarıyla Avrupa tarihini bilmekten söz ediyorum.Geçen yüzyıl bir türlü çekip gidemiyor.

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Şu hâle bakın!Yeşil enerji, dijital dönüşüm, yeni sağlık düzeni, yaşlı nüfusun sosyal sıkıntıları, vd.bu konularda çok geride kaldığı için hayıflanıyor ve üzerindeki ataleti atmaya çalışıyordu.'nın 21. yüzyıla intibakı biraz daha iyiydi ama bir türlü hızlanamıyordu.Ne olacak?Paralarını silah almaya, bomba üretmeye, ordularını yenilemeye ayıracaklar.

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İklim Sözleşmesi'nden bir an bile duraksamadan çıktı.Rakibizaten hiç umursamıyor iklim patırtısını...hep dalgasını geçti...Neden küreselciuydurmasını önemsiyoruz?Bir yıla kalmadan birçok ülkenin "yeşil enerji" konusunu unutulmaya terk edeceğine iddiaya girebilirim.Peki bize ne oluyor; neden ısrarlaçıkarmaya çalışıyoruz?

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ABD medyasını takip edenler farkındadır.Biden'ın gidip Trump'ın gelmesiyle bıçakgibi kesildi.Nihayet obeziteninolduğu konuşulmaya başlandı.Bakalım, Türkiye'yi de küçük Amerika gibi değerlendirmeyi pek sevenyeni duruma ayak uyduracaklar mı?

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Biz de aynı sınırdayız..."Sağlıklı yaşam" yavelikleri yerine halk sağlığı perspektifine geri dönmezsek; ne yiyoruz, ne içiyoruz, nasıl yaşıyoruz konusuna en baştan odaklanmazsak, toparlanmak için çok geç kalacağız.Tabii sistem kendisinin suçlarının dile getirilmesinden hiç hoşlanmaz, tek tek insanların "sağlıklı yaşam hataları"nın konuşulmasına devam edilmesini ister ama özellikle medya olarak bu engeli aşmayı başarmalıyız.

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Bu ramazanda daha net biçimde fark ettim.Ne çok yemekten içmekten söz ediyoruz...