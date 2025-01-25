Daha kaç kez izleyeceğiz bu manzarayı?

Bitsin artık!

Başka bir evreye geçelim, ne olur!

Manzara ne mi?

Biliyorsunuz işte! "Yetkisiz yetkililer ülkesi olarak Türkiye..."

***

Günlerdir haberciler Bolu Kartalkaya'daki otel yangınını kamuoyuna aktarıyorlar.

Akıl almayacak detaylar var; yangında korkunç boyuttaki can kaybına yol açan hatalar zinciri uzadıkça uzuyor.

Ama sorumlu yok!

Makam koltuğu gösterin, herkes koşa koşa geliyor...

Ya sorumluluk?

Kaçan kaçana...

***

Hukukun işleyiş sürecini kestiremiyorum, lakin acilen alınacak kararlar açısından benim kanaatim net biçimde oluştu...

Bolu Belediyesi'ne kayyum atanmalı...

Ve Bolu turizm il bürokrasisinin bütün yöneticileri görevden alınmalı...

***

Yasımızı bile yaşayamadık...

Dehşet bir sosyal medya patırtısı var...

Yine siyasallaştırılmış ama zemini ergen işi olmaktan öteye gitmeyen itişmeler...

Yorulduk artık!

***

Bir yandan haberleri takip etmeye çalışıp bir yandan da kendi hayatında ayakta kalma kavgası vermek...

Bir anne böyle durumlarda içine düştüğü ruh hâlini şöyle dile getirdi: "Susuyorum, susuyorum. Sonra yüreğimde bir şeyler kaynıyor, taşıyor... Ne yapacağım? Taşlarla, ağaçlarla konuşacağım neredeyse..."

***

Trump çok hızlı başladı...

Trump'ı ve yeni ekibinin vizyonunu küreselciler kadar tehlikeli buluyorum.

Ancak itiraf etmeliyim...

Tek kalemde Dünya Sağlık Örgüt'ünden çıkışı ve Paris İklim Anlaşması'nı çöpe atması bana parmak ısırttı, gıpta ettim.

***

Geçen gün bir arkadaşımla yeni Trump dönemi üzerine laflıyorduk...

Bir ara yüzü karardı, sonra gözlerime bakıp sordu: "Trump'ı ilk döneminde pandemiyle durdurup gönderdiler, şimdi ne yaparlar?"

Cevap verdim: "Korksak, ecele faydası olacak mı?"

***

Trump, Çin'le kavga edecek mi? Yoksa bu yüzeysel bir aldatmaca mı?

Sağ gösterip sol vurmak gibi...

Esas hedef Avrupa mı yoksa?

Demokratların Putin'i terbiye etme politikası ve uyguladıkları müeyyideler Avrupa'ya zarar vermişti.

Şimdi de Trump'ın küresel ticaret sahasından Avrupa'yı çıkarma politikası masada...

Avrupa'nın parıltılı tarihi bitiyor gibi...

Fakat böyle durumlarda Avrupa hiç korkmaz, savaş ortamına balıklama dalar, onu da biliyoruz.