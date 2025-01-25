25 Ocak 2025, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Haftanın notları: Yorulduk artık!
HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın notları: Yorulduk artık!

Haftanın notları: Yorulduk artık!

25.01.2025, Cumartesi

Daha kaç kez izleyeceğiz bu manzarayı?
Bitsin artık!
Başka bir evreye geçelim, ne olur!
Manzara ne mi?
Biliyorsunuz işte! "Yetkisiz yetkililer ülkesi olarak Türkiye..."

***

Günlerdir haberciler Bolu Kartalkaya'daki otel yangınını kamuoyuna aktarıyorlar.
Akıl almayacak detaylar var; yangında korkunç boyuttaki can kaybına yol açan hatalar zinciri uzadıkça uzuyor.
Ama sorumlu yok!
Makam koltuğu gösterin, herkes koşa koşa geliyor...
Ya sorumluluk?
Kaçan kaçana...

***

Hukukun işleyiş sürecini kestiremiyorum, lakin acilen alınacak kararlar açısından benim kanaatim net biçimde oluştu...
Bolu Belediyesi'ne kayyum atanmalı...
Ve Bolu turizm il bürokrasisinin bütün yöneticileri görevden alınmalı...

***

Yasımızı bile yaşayamadık...
Dehşet bir sosyal medya patırtısı var...
Yine siyasallaştırılmış ama zemini ergen işi olmaktan öteye gitmeyen itişmeler...
Yorulduk artık!

***

Bir yandan haberleri takip etmeye çalışıp bir yandan da kendi hayatında ayakta kalma kavgası vermek...
Bir anne böyle durumlarda içine düştüğü ruh hâlini şöyle dile getirdi: "Susuyorum, susuyorum. Sonra yüreğimde bir şeyler kaynıyor, taşıyor... Ne yapacağım? Taşlarla, ağaçlarla konuşacağım neredeyse..."

***

Trump çok hızlı başladı...
Trump'ı ve yeni ekibinin vizyonunu küreselciler kadar tehlikeli buluyorum.
Ancak itiraf etmeliyim...
Tek kalemde Dünya Sağlık Örgüt'ünden çıkışı ve Paris İklim Anlaşması'nı çöpe atması bana parmak ısırttı, gıpta ettim.

***

Geçen gün bir arkadaşımla yeni Trump dönemi üzerine laflıyorduk...
Bir ara yüzü karardı, sonra gözlerime bakıp sordu: "Trump'ı ilk döneminde pandemiyle durdurup gönderdiler, şimdi ne yaparlar?"
Cevap verdim: "Korksak, ecele faydası olacak mı?"

***

Trump, Çin'le kavga edecek mi? Yoksa bu yüzeysel bir aldatmaca mı?
Sağ gösterip sol vurmak gibi...
Esas hedef Avrupa mı yoksa?
Demokratların Putin'i terbiye etme politikası ve uyguladıkları müeyyideler Avrupa'ya zarar vermişti.
Şimdi de Trump'ın küresel ticaret sahasından Avrupa'yı çıkarma politikası masada...
Avrupa'nın parıltılı tarihi bitiyor gibi...
Fakat böyle durumlarda Avrupa hiç korkmaz, savaş ortamına balıklama dalar, onu da biliyoruz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Ortadoğu 24.01.2025 Cuma
Unutkanlık bulutu bastırmadan... 23.01.2025 Perşembe
Gülümseyerek direnen Filistin 21.01.2025 Salı
Cevapsız sorular zamanı 20.01.2025 Pazartesi
Halep’teki antikacı 19.01.2025 Pazar
Haftanın notları: İnsan, ayağa kalk! 18.01.2025 Cumartesi
Büyük İsrail bugün böyle, ya yarın... 17.01.2025 Cuma
Şimdi kimse gülemeyecek 16.01.2025 Perşembe
Doktor nerede? Sesinizi yükseltin! 14.01.2025 Salı
Bunlara laf anlatılmaz 13.01.2025 Pazartesi
Daha Fazla Gör