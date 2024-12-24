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HAŞMET BABAOĞLU
Bu limonlar, o limonlar mı?

Bu limonlar, o limonlar mı?

24.12.2024, Salı
Mahallenin pazarından şöyle bir geçtim...
Adı ve görüntüsü pazar artık...
Yoksa tezgâhlardaki fiyatlar, ünlü marketlerinki kadar yüksekti.
Bir de mevsimi olmayan sebze-meyveye düşkünlük dikkatimi çekiyor...
Sosyal medyada kavanozda kışlık domates hazırlama videoları, pazarda ise "Tarla domatesi, kilosu 100 lira" çığırışları...
Hayatımız baştan aşağı çelişkiler vitrini...
Koptuk gittik!

***

Bir ahbabım yanıma yaklaşıp parmağıyla limon tezgâhını işaret etti: "Pestisit nedeniyle Avrupa gümrüğünden geri gönderilen olabilirler mi?" diye mırıldandı.
Onlar imha ediliyor dedim ama içeride satılanların zehre bulanmadığına emin miyim? Hayır!
Ahbabım dalgacı bir gülümsemeyle devam etti; "Neyse canım, şurada çay içelim sen bana Ukrayna savaşı yeni yılda biter mi, onu anlat" dedi...

***

Dış politika var...
İç politika var...
İktisadi politika var...
Şu var, bu var...
Bir de bunların hepsinin elinin değdiği ama kimsenin uzun boylu konuşmaya yanaşmadığı "gündelik hayat düzenine dair politika" var.
Bu alanda hemen her vatandaşta az veya çok bir "yalnızlık hissi" olduğunu inkâr edebilir miyiz?
Mesela, "Sebze-meyvelerimiz neden pestisit bulaşığı; neden bizim ürünlerimiz başka ülkelerin gümrüklerinden dönüyorlar, biz ne yiyip içiyoruz?" sorusu karşısındaki sessizlik böyle bir şey...

***

Meyve, sebze bahçelerinin çevresinde pestisitten zehirlenmiş hayvanlar bulunuyor; normal mi bu?
Tarım alanlarına yakın temiz su kaynakları hızla bozuluyor. Birinci neden fazla pestisit kullanımı...
Bizim çiftçimiz ürün ilaçlamayı kendini de riske etmek pahasına çok seviyor.

***

Nedir pestisit?
Çok kabaca söylersek...
Bakteri, virüs, haşere gibi şeylerin ekinler üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan yöntemler...
Hesapta durum şöyle: Pestisit zararlıları zehirliyor, bize etki etmiyor.
Öyle mi gerçekten?
Yetkililerden resmi dille değil, gündelik hayatın diliyle açıklamalar bekliyoruz.
Evirip çevirmeden...
Dümdüz açıklamalar hakkımız.

***


NOT DEFTERİ
Kutlama kartları bize, herkesin sevilmeyi hak ettiğini söylüyor. Hayır! Herkes temiz suyu hak eder ama herkes sevilmeyi hak etmez... (ZADIE SMITH / İnci Gibi Dişler)

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