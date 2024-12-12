12 Aralık 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Yapmayın şu çocukluğu!
HAŞMET BABAOĞLU
Yapmayın şu çocukluğu!

Yapmayın şu çocukluğu!

12.12.2024, Perşembe
Devletleri, ülkeleri, izlenen politikaları gazete haberleri çerçevesinde okumakla yetinmenin "oyalamaca"dan öteye gitmediğini anlıyoruz değil mi?
Bu gerçek tokat gibi yüzümüze çarpıyor...

***

Lakin bakıyorum da...
Hâlâ "ABD'nin tam da çok kırılgan olduğu günlerdeyiz" gibi sözler eden dostlar; "ABD'de Trump göreve başlayıncaya kadar bu işler belli olmaz" diyen ekran yorumcuları var...
Pek de ciddiler...
Seçimli gibi görünen sistemlere, vitrin politikacılarına, görev değiş tokuşlarına falan bayağı iman etmişler belli ki...
Gülünç mü?
Bence tedirgin edici...

***

Yahu açın interneti...
Veya bir yabancı TV kanalını...
Biden'ın yakın çekim görüntülerine bir bakın!
Bu adam mı yönetiyor şimdi hegemon devleti?
Yaşla başla da ilgisi yok; hâl önemli...
Söyleyin, bu adam şu hâliyle neyi yönetebiliyordur?
Dürüstçe mırıldanmış olabilirsiniz içinizden:
"Yok canım! Yönetiyormuş gibi gösteriyorlar bize!" E iyi de...
Trump gelince değişecek dediğiniz şeyler de gerçekten Trump yüzünden mi değişecek?
Yoksa bu ABD'nin derin karar mekanizmalarının seçtiği yeni yol haritası mı olacak?
Neo-con'ların ittifakı da zaten bu yüzden değil mi?
Küreselci "yeni dünya düzeni" oligarşisinin önde gelen bazı isimleri, Trump'ın saçlarına hayran oldukları için mi işbirliği yapmaya başladılar?
Haklısın der gibi başınızı sallıyorsunuz, biliyorum.
O hâlde niye olayları yorumlarken "ABD'nin kırılganlığı"ndan falan bahsediyorsunuz?
Yapmayın şu çocukluğu!

***

Çubuklu yorumculara ve bazı X odalarının kendinden menkul şeyhlerine musallat olmuş bir hastalık daha var...
Yakın dönemde gerçekten "çok kutuplu bir dünya"nın var olduğuna inandırılmışlar...
Yok öyle bir şey!
Şunu not edin, derim...
Mazlum halklar duacıdır, elbet bir gün ABD'nin gerçekten kırılgan olacağı günler de gelecektir.
Fakat o güne kadar, "kutupluluk" fikrine takılmayın, "hegemonya" dersini çalışın...
Çünkü bütün hikâye orada...
Ve olup bitenleri anlamak için başka çaremiz yok.

***


NOT DEFTERİ
Bizlere ahlâk dersi vermeyi ihmal etmeyen, yüce değerleri savunan, ama kendi çıkarları söz konusu olduğunda mahalle çocukları gibi kavga eden patronlar... (MEHMET EROĞLU / Kusma Kulübü)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Suriye şimdi bütün dünya 10.12.2024 Salı
Son, başından bellidir 09.12.2024 Pazartesi
‘Suriye sahillerinde ecnebi gemileri’ 08.12.2024 Pazar
Haftanın notları: Hayaller küskün bu dünyaya! 07.12.2024 Cumartesi
Özgüven değil, güven... 06.12.2024 Cuma
Kurşun kulağı sıyırınca... 05.12.2024 Perşembe
Fillerin tepişmesi... Yeni sezon çok heyecanlı 03.12.2024 Salı
Kör mü olalım! 02.12.2024 Pazartesi
Suriye Mektupları 01.12.2024 Pazar
Haftanın Notları: ‘Sakat kalmak korkusu’ 30.11.2024 Cumartesi
Daha Fazla Gör