gazete haberleri çerçevesindeokumakla yetinmenindan öteye gitmediğini anlıyoruzdeğil mi?Bu gerçek tokat gibi yüzümüze çarpıyor...

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Lakin bakıyorum da...Hâlâgibi sözlereden dostlar;diyen ekran yorumcuları var...Pek de ciddiler...Gülünç mü?Bence tedirgin edici...

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Yahu açın interneti...Veya bir yabancı TV kanalını...'ın yakın çekim görüntülerine bir bakın!Bu adam mı yönetiyor şimdi hegemon devleti?Yaşla başla da ilgisi yok; hâl önemli...Söyleyin, bu adam şu hâliyle neyi yönetebiliyordur?Dürüstçe mırıldanmış olabilirsiniz içinizden:"Yok canım! Yönetiyormuş gibi gösteriyorlar bize!" E iyi de...Neo-con'ların ittifakı da zaten bu yüzden değil mi?Küreselci "yeni dünya düzeni" oligarşisinin önde gelen bazı isimleri, Trump'ın saçlarına hayran oldukları için mi işbirliği yapmaya başladılar?Haklısın der gibi başınızı sallıyorsunuz, biliyorum.O hâlde niye olayları yorumlarkenndan falan bahsediyorsunuz?Yapmayın şu çocukluğu!

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Çubuklu yorumculara ve bazı X odalarının kendinden menkul şeyhlerine musallat olmuş bir hastalık daha var...

Yakın dönemde gerçekten "çok kutuplu bir dünya"nın var olduğuna inandırılmışlar...

Yok öyle bir şey!

Şunu not edin, derim...

Mazlum halklar duacıdır, elbet bir gün ABD'nin gerçekten kırılgan olacağı günler de gelecektir.

Fakat o güne kadar, "kutupluluk" fikrine takılmayın, "hegemonya" dersini çalışın...

Çünkü bütün hikâye orada...

Ve olup bitenleri anlamak için başka çaremiz yok.

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NOT DEFTERİ

Bizlere ahlâk dersi vermeyi ihmal etmeyen, yüce değerleri savunan, ama kendi çıkarları söz konusu olduğunda mahalle çocukları gibi kavga eden patronlar... (MEHMET EROĞLU / Kusma Kulübü)