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HAŞMET BABAOĞLU
Sahnede ne var?

Sahnede ne var?

11.11.2024, Pazartesi
Sahneden birileri gidiyor, ötekiler geliyor...
Fakat sahne aynı sahne...
Gidene gelene odaklanmaktan hâlâ aynı seyirciler sırasında oturup aynı sahneye baktığınız gerçeğini unutursak, işimiz yaş!

***

Nasıl yani?
Anlatayım...
Kamala Devi Harris'i bilmeyenimiz yok.
Devi, dedim değil mi?
Çünkü resmi adı böyle ama kullanıldığını pek görmemişsinizdir; "Devi" Hint mitolojisinde tanrıça demektir.
ABD'nin ilk "Asyalı Başkan Yardımcısı"ydı Harris. Başkan olmak istedi, olamadı.
Peki Usha Chilikuri Vance'ı tanıyor musunuz?
Ortalarda pek görünmedi ama yeni Başkan Yardımcısı J. D. Vance'ın eşi...
Melanie Trump "Bu dönem siyasette hiç katılmayacağım, hoşlanmıyorum" açıklaması yaptığına göre, Usha Chilikuri'yi pratikte ABD'nin "en güçlü kadını" olarak göreceğiz...
O da Asyalı...
Daha düz söyleyeyim.
Tıpkı Kamala Devi Harris gibi Hint asıllı...
Garip ama ikisinin de annesi biyolog...
Kariyer yapmak için ABD'ye gelen Hintli kadınların çocukları...
Şu da ilginç...
Harris, kariyerine Kaliforniya bölge savcı yardımcısı olarak başlamıştı.
1986 Doğumlu Usha Chilikuri ise çok başarılı bir hukukçu olarak biliniyor.
Teklifim şudur...
Sahnede gidene, gelene değil; oraya çıkıp da "kalan" şeye bakmalıyız.

***

Trump'la birlikte ABD ulusal toparlanmaya girecekmiş falan filan...
Yüzeysel bakanlar sürekli bunları yazıyor; Trump'un siyasal "numarası" da bu zaten...
Lakin unutmayın ki, ABD dünya hegemonu...
Küreyi şekillendirmeden kendini şekillendiremez; yani bizim dar ufuklu yorumcularımıza aldırmayın siz...
Belli ki...
Gidenler için de, gelenler için de değişmez bir eksen çoktan oluşturulmuş; derin ABD belli ki onların eline reçeteyi tutuşturmuş..
Reçetede şöyle yazıyor: "Asya'ya bak, Asyalı ol, Hindistan'a ağırlık ver ve bütün yolları bir süreliğine oradan geçir!"
Yani Trump küreselcilere karşı diye "küresel yeni kurgu"nun dışında kalacağını sanıyorsanız, yanılırsınız...

***

Demek ki...
Önümüzdeki dönem Türkiye'nin de önüne sürekli Hindistan'ın küresel kurgu içindeki yeri ve çıkarları konusu gelecek...
Netanyahu'yla sarmaş dolaş Hindistan...
Müslüman nüfusunu kırıp geçirmeye kararlı görünen yeni Hindistan...
Buna hazır mıyız?
İlerde sık sık konuşacağız bütün bunları...

***

NOT DEFTERİ

Hatırlayan ben miyim? Hatırlatan O mu? İşte bütün mesele! (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Kafa Kağıdı)

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