Sahneden birileri gidiyor, ötekiler geliyor...Gidene gelene odaklanmaktan hâlâ aynı seyirciler sırasında oturup aynı sahneye baktığınız gerçeğini unutursak, işimiz yaş!

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Nasıl yani?Anlatayım...Devi, dedim değil mi?Çünkü resmi adı böyle ama kullanıldığını pek görmemişsinizdir;Hint mitolojisinde tanrıça demektir.ABD'nin ilk"ydı Harris. Başkanolmak istedi, olamadı.Ortalarda pek görünmedi ama yeni Başkan Yardımcısı J. D. Vance'ın eşi...Melanie Trump "Bu dönem siyasette hiç katılmayacağım, hoşlanmıyorum" açıklaması yaptığına göre, Usha Chilikuri'yi pratikte ABD'nin "en güçlü kadını" olarak göreceğiz...O da Asyalı...Daha düz söyleyeyim.Şu da ilginç...Harris, kariyerine Kaliforniya bölge savcı yardımcısı olarak başlamıştı.1986 Doğumlu Usha Chilikuri ise çok başarılı bir hukukçu olarak biliniyor.

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Trump'la birlikte ABD ulusal toparlanmaya girecekmiş falan filan...Yüzeysel bakanlar sürekli bunları yazıyor; Trump'un siyasal "numarası" da bu zaten...Lakin unutmayın ki, ABD dünya hegemonu...yani bizim darufuklu yorumcularımıza aldırmayın siz...Belli ki...Gidenler için de, gelenler için de değişmez bir eksen çoktan oluşturulmuş; derin ABD belli ki onların eline reçeteyi tutuşturmuş..Reçetede şöyle yazıyor:Yani Trump küreselcilere karşı diye"nun dışındakalacağını sanıyorsanız, yanılırsınız...

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Demek ki...

Önümüzdeki dönem Türkiye'nin de önüne sürekli Hindistan'ın küresel kurgu içindeki yeri ve çıkarları konusu gelecek...

Netanyahu'yla sarmaş dolaş Hindistan...

Müslüman nüfusunu kırıp geçirmeye kararlı görünen yeni Hindistan...

Buna hazır mıyız?

İlerde sık sık konuşacağız bütün bunları...

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NOT DEFTERİ



Hatırlayan ben miyim? Hatırlatan O mu? İşte bütün mesele! (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Kafa Kağıdı)