" dedi Trump...Kahkaha atmaktan konuşmaya fırsat bulamayan Kamala'nın adamları mı?Yaş ortalaması 80'leri bulan siyaset seçkinleri mi?Ahı gitmiş vahı kalmak üzere olan Demokrat Parti mi?Zurnanın zırt dediği yer burası işte!Demek kivar.Hile yapabilir de, USLANDIRIP Başkan seçtirebilir de...Trump, vitrinde figür olmak istemiyor.O yüzden esasa işaret ediyor.Lakin Trump'ın geçmiş başkanlığında da gördük, bütünbir yere kadar, sonra sönüyorlar;

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ABD seçimleri aşağı, ABD seçimleri yukarı...Şu günlerde akşamları tv izliyorsanız, ABD demokrasisine inandırılmış olabilirsiniz...Bugünden sizleri de uyarayım istiyorum.Trump yine şunun hesabını soracağım, bu dosyayı açacağım falan diyor ya, hepsi seçime doğru son düzlükte kampanya süsleri...Önceki döneminde gördük yahu...

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Şöyle diyebiliriz...Obama'yı hatırlayın...Özgün yanları vardı...2013 Boston Maratonu Bombalı saldırısının ardından dümdüz bir "idareci"ye dönüştü...Trump'ın halini hatırlayın...Her kıvrak çıkışının ardından en önemli elemanlarının birer birer tasfiye edildiğini gördü.Görev tanımı Dışişleri Bakanı'ydı adamın ama basbayağı Devlet Başkanı gibi davrandı Pompeo...

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Dikkatinizi çekmiştir.

Kamala, hiç ciddiye almıyor seçimi, değil mi?

Çünkü başına gelecekleri kabul etmiş; profesyonel artistlerle vitrine çıkıp taraftarlarını eğlendiriyor.

Ama Trump da "artizlik" yapıyor, fazla ciddiye almayın!

ABD Devleti ne istiyor, ona bakın!

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NOT DEFTERİ



Artık birdenbire rastlaşılacak caddeler yok, otoyollar var. Her yerde kalabalıklar var ama aslında kimsecikler yok. Kentler toprak yüzeyinden siliniyor, havaya doğru yükseliyor. Bütün kapılar korkunun üzerine kapanıyor. Hayat hakkındaki kararı ölüm korkusu veriyor artık. (MARGUERITTE DURAS / Yeşil Gözler)