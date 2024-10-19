Yenidoğan çetesi üyelerinin basına yansıyan fotoğraflarından söz ediyorum.İnsan sayıp güveneceğiniz; sevdiklerinizin bedenlerini gönül rahatlığıyla ellerine bırakabileceğiniz yüzler...Bütün bunlar arka plandakinasıl da saklıyor!Yenidoğan çetesi haberlerine şöyle bir bakıp geçemeyiz...Üzerine enine boyuna düşünmek zorundayız.

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Çete üyelerinin telefon görüşmelerinin kayıtları kan dondurucu..."Hasta çok dayanmaz haberin olsun" diyen kişiye, "Sen çocuğu bugün yaşat, bugün âlem yaparız, o parayı bir kurtarayım" karşılığı mesela...Ciddiyetle ve ürpererek durup düşünün bunu...

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Esasa gelelim...en baştan elealmamız gerekir...Geciktiremeyiz.Liberalizm ve özelleştirme çılgınlığıyla geldiğimiz yeri dürüstçe ele almayacak ve olayı sadeceYer yerinden oynamalı!

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diyorduk, bir zamanlar hani...Unuttuysak eğer, derhal hatırlamalıyız.Hatırlamalı ve bu dersi doğru düzgün çalışmalıyız.Neden?birer birerortaya çıkmaya başladığında hazırlıklıolmak için...

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bazen öyle bir konuşuyor ki..."Ülke yönetimi işlerine bulaşmasından Allah korusun!" diye düşünüyorsunuz...Geçen gün yoksulluğun kaldırılmasına vurgu yaparken şöyle demiş: ", maske karşıtı Trump'ı hastanenin camından maskeli fotoğraf çektirecek noktaya kadar getirebiliyor."Pandemi gerçeğini böyle kavramış Özel, düşünebiliyor musunuz?CHP'lilerindeyip durdukları şey bu mu?

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gerçeğiyle yüzleşmekzorundayız.Hislerimiz mi?Bir tür mızmızlık olup çıktı...Oysakuvvetle anlaşılmayı bekliyor...Yeni baştan bilgilenmenin ve çok ihmal ettiğimizgeliştirmeye başlamanın zamanıdır.