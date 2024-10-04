Durup durupdönüyoruz...Hani 2006'da Pentagon'a sunulan ve ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde yayınlananplanına...Her seferinde sarsılarak ayılıyoruz ama sonra hızla tekrar uykuya dalıyoruz.Çünkü bizplanlarına sabırla sadık kalışlarına akıl erdirmek zorumuza gidiyor.

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Sıra çoktan Lübnan'daydı...2021 yılında yazmıştım bunu...İlk olarak bu kaotik ülkedirençsiz hâle getirildi.Oysa hatırlayın...Eski ABD Dışişleri Bakanıtam da 2006'da, üstelik'de şöyle demişti:İsrail bugün ne yapıyor, sorusunun cevabı Rice'ın sözlerinde saklı olabilir mi?

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Nasıl bir haritadan söz ediyorum, onu da kısaca vurgulayayım.kuzeye kadar uzanır, Hatay sınırına dayanır...üç parçadır. (Eh, fiilen öyle zaten, resmi olarak böyle düzenlenmesi çok zaman almayacaktır.)büyütülmüştür. (Batı'ya sadakatinin ödülü olarak mı?)Gazze yoktur ve planı yapanlar Batı Şeria hakkında henüz kararlarını vermemiş, bunu da not düşmüştür.güneydoğu sınırları kırılmış, oraya yeni bir Kürt devleti monte edilmiş, bu devlet kuzeyde Ermenistan'a kadar uzatılmıştır.

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Öyle günlerdeyiz ki, başka şeyler de yavaş yavaş ortaya dökülüyor...ABD Kongresi'nde Netanyahu diyor ki..."Eğer Saddam'ı devirirseniz, bunun bölgeye müthiş olumlu yansımaları olacağını size garanti ediyorum."20 Mart 2003'te Irak işgali başlıyor.

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Peki Netanyahu şimdi ne istiyor?

Çok şey...

Ama önce ilk olarak İran'ın işinin bitirilmesini istiyor.

Araplar "terbiye" oldu, şimdi İran'ın düşmanlığına dayalı denge siyasetine ihtiyaç kalmadı, diye düşünüyor.

Neler olacağını yaşayıp göreceğiz.

Ama istiyorum ki, artık hegemonların ve sadık uydularının planlarına da daha dikkatle bakalım...

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NOT DEFTERİ

Yenilgiden kendimizi korumak bizim elimizdedir. Ancak, düşmanı yenme fırsatını bize düşman verir... (SUN Zİ / Savaş Sanatı)