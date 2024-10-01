BM Genel Kurullarının bir de arka planı var...Koridorlar ve kapalı kapıların ardındakimesela...

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Netanyahu, BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta'de kalıyordu.Garip bir şey oldu; BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed ve ekibi fazla gürültü çıkarmadan otele geldi; lobideki kalabalığa görünmeden otoparktaki servis asansörüyle Netanyahu'nun süitinin bulunduğu kata çıktı. Bölgede birçok şeyin değişmesine yol açan görüşme başladı.İsrail gazetesi Haaretz bunu dünyaya 2017'de açıkladı.

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Bunları anlatıyorum...Mesela Meşal dahil Hamas liderleri, şimdi buna inanamazsınız ama "güvenli diye Dubai'deki otellerde kalırlardı.Ocak 2010'da Hamas'ın önde gelen isimlerinden Mabhuh, Dubai'deki otel odasında Mossad ajanları tarafından şehit edilince işler değişti.Aynı yıl BAE Emiri Şeyh Halife bin Zayed el-Nahayan'ın kardeşi garip bir planör kazasında öldü...Yeni bir "gelecek" inşa ediliyordu artık...İşte bu bakımdan New York'taki gizli görüşme ""ydı...

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Suudi Arabistan'da prensSelman taht darbesi yaptı...Veliaht değildi, veliaht oldu; yetmedi, hasta babasının kral yetkilerini üstlendi...BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe, Trump'ın damadı Kushner'e şöyle bir sunum yapmıştı: "Prens Muhammed Bin Selman sizin için Suudi krallığında en uygun isimdir." Aynı yıl Katar, "yayınlar yapıyordu.Ve yine aynı yıl, Körfez ülkeleri Katar'ı işgal etmeye kalktılar, durduruldular.Biraz gerilim çıktı ve ardından,geldi; sular yatıştı.

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Anlayacağınız...

ABD ve İsrail bölgedeki güçlü Arap devletlerinin düzenini dantel gibi en baştan bir daha ördüler.

Hepsi bugüne hazırlıktı...

Bir "geçiş" aşamasındayız.

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NOT DEFTERİ

Ne sevinç, ne şaşkınlık, ne özlem; sıfır. Bazen düşünüyorum da, belki de sadece duygusuzluğu sayesinde hayatta kalmıştır. (AMİN MAALOUF / Doğu'nun Limanları)