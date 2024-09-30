Hemen, şimdi, orada...Lübnan sınırının üzerinde...Gazze'de...İsrail saldırganlığı derhal durdurulmalı!

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Öyle olmasaydı, başlaması için abileri tarafından Netanyahu'ya işaret çakılmazdı ve daha 2023 bitmeden durdurulurdu.

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İşin dile getirilmekten kaçınılan gerçeği şu ki...11 Eylül sonrası açılan "sünni ve şii ayrım çizgisi" üzerine kurulu parantezi kapatmak için tetikçi görevini Netanyahu'ya verdi...Çok kirli bir adama kendisini "temizlenme" imkanı tanımış oldu böylece...Dünyanın da işine geliyor bu tablo...Netanyahu üzerinden kamuoylarınıpozisyonuna almak

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Buna bölünmüşve bizim "var olduğuna" inanmak istediğimiz ama varlığı şüphelida dahil...Afganistan ve Orta Asya biraz daha bekleyecek...Bunadiyorum.

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Ariel Şaron 28 Eylül 2000'de yanında askerlerle ve Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi ve Filistin'in büyük başkaldırışı İkinci İntifada başladı.Kassam Tugaylarının ilk roketi Ekim 2001'de ateşlendi.Utanç duvarı 2002'de örüldü.Arafat aynı yıl kuşatılıp ev hapsine alındı.20004'te şüpheli biçimde hastalandı, Fransa'ya götürüldü ve orada son nefesini verdi.2004'te önce Hamas'ın kurucu lideri Şeyh Yasin; ardından ikinci lider Rantisi şehit edildi.Hamas ve El Fetih arası geri dönüşsüz biçimde koptu.İkinci İntifada'da 5 bine yakın Filistinli öldü, 48 bin Filistinli yaralandı.

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Acıyı bugün durdurmak istiyorsak...

Onu yakından tanımak gerekiyor.

Geç kalınmışsa...

1939'da İngiliz mandasının Filistin'de sona erişinden bu yana defalarca geç kalınmışsa...

Ortadoğu denen "organ" bütünüyle terminal evreye girmişse...

Müdahale nasıl olmalı?

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NOT DEFTERİ

Geçmiş beni o kadar içine çekiyor ki, bir geleceğimin olmadığını hisseder, buna inanır oldum. (NECİP MAHFUZ / Miramar)