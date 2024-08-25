Gemisüratini artırdı; ortalıkmazot kokuyor...Yemek salonunun bar kısmında sıra sıra dizilmiş kadehler bu titreşimle hafifçe birbirlerine vuruyorlar.Sıcaktan ve denizin üzerinde biriken buharın bunaltıcılığından kaçmak imkânsız..., biraz sinirli, biraz neşeli bir hâl içindeçağırarak serinlemeye çalışıyor.Boğaz'ın bu saatlerde Rumeli yakasının gölgelendiğini hatırlıyor, biraz deniz, birazcık ıhlamur çiçeği kokusu...İşte tam o sırada...masanın önünde durup tebessüm ederek"unutmadım" diyor Ömer Selim'e;konuşacağız..."Neyi?Ama ne önemi var?Nilgün şimdi orada ve hiçbir şey ondan daha önemli değil...Birkaç kezhersıkıntıya bedel şimdi...

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Fark ettiniz, değil mi?'ın bir röportajında "dikişçi kız edebiyatı" olarak gördüğünü söylediği Nilgün romanından bahsetmeye devam ediyorum...Benim için bir neviniteliği taşıdığını tam olarakanlatabilmem imkânsız ama geçelimbunu...Zaten anlatmaya kalksam yerim yetmez.İlk okuduğum zamanlardan beri (Gümüşlük kıyısında bir iğde ağacı altındaydı sanırım) aynı şey oluyor;Gerisi teferruat...

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Bir mitoman mı Nilgün?Çılgın bir sergüzeşt mi?Sürgün bir Osmanlı Prensesi olduğu doğru mu, yoksa bir tür dolandırıcı mı?Öyle ki, 700 küsur sayfa boyunca tam karara varamaz ve ipin ucunu bırakırsınız...

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Hikâye Kızıldeniz'den Sumatra Adası'na kadar uzanır...Lakin içindekiasla tükenmez.MeselaSonra hatırlar..."Minare tepelerinden İstanbul'u seyrederek keyfini süren kargalar... Hani puslu akşam saatlerinde avaz avaz bağırarak kubbeler üzerinden hızla geçip Karacaahmet ve Eyüp serviliklerine dönen kargalar... İstanbul kargaları servi kokar. Buradakilerin tarçın koktuklarını tasavvur ediyorum."