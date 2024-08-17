Yan yana gelen, aynı havayı soluyan, birbirine dokunan insanlar...Yakınlık, ilişki, bir arada olmak...

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Gündüzleri idare edebiliriz...İş güç, medarı maişet motoru, koşuşturmaca, itişmece...Bin türlü uyaranın zihnimize hücum ediyor olması falan...Fakat geceleri bütün Gazzeli çocuklar rüyalarımıza gelecek...Gözlerimizin içine içine bakacaklar...Uykularımız dağılacak...

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diplomatik bir manevraydı,net!Devletler seviyesinde anlamlı, insanlar ve kalp seviyesinde sıkıntılı bir manevra...Çevreme baktım, Abbas'a saygı duyan tek bir kişi bile bulamadım...

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Çok zaman önce Lars Von Trier'infilmi üzerine bir yazımda şöyle bir not düşmüşüm, eski defterleri karıştırırken gördüm: "Dünyanın sonu nasıl gelecek? Yok canım bir şeycik olmaz diye diye gelecek. Gitgide körleşen ve kibrinden yanına yaklaşılamayan aklımızın yaklaşan kıyameti görmesi mümkün mü?

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Pandemi döneminin aşı hayranı meşhur hekimi de bayılmış buna, sosyal medyadan alkışlar yağdırıyor...Bu nasıl karanlık bir zihin salgını...Ne tür bir toplum olduk biz?Neden mi?Anlatayım...Bazı Mezopotamya inançlarında kız çocuklarını öldüren tanrıçadır. Tevrat'ta geçmemesine rağmen birçok Yahudi ezoterik metnindeolarak tanımlanmıştır.Anlayacağınız, Lilith inanç kültür tarihinin en karanlık sayfalarından biridir.

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Tom Robbins'in Sirius'tan Gelen Kurbağa romanından bir alıntı: