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HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın notları: Bardağı taşıran damla

Haftanın notları: Bardağı taşıran damla

17.08.2024, Cumartesi
Yan yana gelen, aynı havayı soluyan, birbirine dokunan insanlar...
Yakınlık, ilişki, bir arada olmak...
Muhabbet...
Toplanma...
Sosyal güç...
Virüsler bunu sevmiyor.
Birileri de tam bu yüzden virüsleri seviyor olabilir mi?

***

Gündüzleri idare edebiliriz...
İş güç, medarı maişet motoru, koşuşturmaca, itişmece...
Bin türlü uyaranın zihnimize hücum ediyor olması falan...
Fakat geceleri bütün Gazzeli çocuklar rüyalarımıza gelecek...
Gözlerimizin içine içine bakacaklar...
Uykularımız dağılacak...
Çok geç!
Kaçışımız yok artık...

***

Mahmud Abbas'ın Meclis'te konuşması diplomatik bir manevraydı, net!
Devletler seviyesinde anlamlı, insanlar ve kalp seviyesinde sıkıntılı bir manevra...
Çevreme baktım, Abbas'a saygı duyan tek bir kişi bile bulamadım...
Şimdi de Meclis'e Gazzeli bir yetimi davet edip konuşturmanın tam zamanıdır.

***

Çok zaman önce Lars Von Trier'in Melancholia filmi üzerine bir yazımda şöyle bir not düşmüşüm, eski defterleri karıştırırken gördüm: "Dünyanın sonu nasıl gelecek? Yok canım bir şeycik olmaz diye diye gelecek. Gitgide körleşen ve kibrinden yanına yaklaşılamayan aklımızın yaklaşan kıyameti görmesi mümkün mü? Yaklaşmakta olanı fark edenlere de meczup gözüyle bakıyoruz."

***

Biri köpeğine Lilith adını vermiş...
Pandemi döneminin aşı hayranı meşhur hekimi de bayılmış buna, sosyal medyadan alkışlar yağdırıyor...
Bu nasıl karanlık bir zihin salgını...
Ne tür bir toplum olduk biz?
Zihinleri nelerle dolduruyorlar?
Doğrusu, insan şaşıp kalıyor...
Neden mi?
Anlatayım...
Lilith, kadim Yahudi inancında bir tür cindir.
Bazı Mezopotamya inançlarında kız çocuklarını öldüren tanrıçadır. Tevrat'ta geçmemesine rağmen birçok Yahudi ezoterik metninde Âdem'in önceki eşi olarak tanımlanmıştır.
Anlayacağınız, Lilith inanç kültür tarihinin en karanlık sayfalarından biridir.

***

Tom Robbins'in Sirius'tan Gelen Kurbağa romanından bir alıntı: "Bardağı taşıran o son damlada bir şey vardı sanki... Olağan ama yine de gizemli, aptalca ama yine de çok derin bir şey; ufacık ama çok saf bir şey... Ve sen bir daha asla eskisi gibi olamayacaksın."
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