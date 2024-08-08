37 bin Gazzeli çok önceden işaretlenmişti.Hamas veya İslami Cihad militanı olduğu iddia edilen 37 bin insan...Hazırlanılmıştı...Bir saldırı başlatıldığındaAma nasıl?Bu kişiler eğer savaşçı nitelikte Filistinliler ise mevzilerinde veya askeri bir etkinlikte mi vurulacaktı?Hayır!İsrail istihbarat subaylarının altını çizdiği nokta şuydu:

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Şimdi yeryüzündeki bütün bağımsız medya organları bu konuyu konuşuyor...İster bizdeki bir belediye başkanı, isterse sosyal medya siyonistlerinden biri olsun;Ama İsrail'inadını verdiği insan ve yapay zekâ işbirliği programı çok önceden hazırdı.Netanyahu emir verdiği andan sonrası da tamamen hesaplandığı gibi ilerledi...nu ortaya çıkartanlar doğrudan İsrailli kaynaklara dayanarak şunu da not ediyorlar: "Hassas bombalar çok pahalı olduğundan binaları toptan havaya uçuracak güdümlü olmayan ucuz fakat yıkıcı füzeler kullanıldı."

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Şu korkunç "makine-insan işbirliği" programının adına durup bir bakın...

Lavanta!

Akdeniz'in o güzelim mor çiçeği...

Mis gibi kokar hani ve uçucu yağı insana sakinlik verir...

Öyle bir dünyadayız ki...

Bütün güzellikler pervasızca ve hızla çirkinliğe çevriliyor.

Seri katillere özgü bir zihin yapısı her yeri yavaş yavaş ele geçiriyor.

Aklıma LGBT istilasının elimizden ve zihnimizden o şahane gökkuşağı renklerini alması geliyor.

Sırada daha neler var kimbilir!

Ha, aklımdayken...

Saldırgan İsrail ordusu bu soykırımcı "Lavanta" programının bir benzerini daha kullanıyor; onun adı da Gospel, yani İncil...

Yuh, dediniz, değil mi?

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NOT DEFTERİ

Bizi asıl ilgilendiren yarının korkutucu ihtimalleri değil, en az onlar kadar korkutucu olan bugünün gerçekleridir. (VIKTOR PELEVIN / Homo Zapiens)