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HAŞMET BABAOĞLU
ABD’den iyi bir şeyler beklemek yanlışı

ABD’den iyi bir şeyler beklemek yanlışı

04.04.2024, Perşembe
Duruma hâlâ uyanmayan var mı?
Malum...
"Eninde sonunda ABD yeter artık diyecek, İsrail soykırımı durduracak, bebekler ölmeyecek" diye bekleyerek ayları tüketenler var...
Oysa danışıklı bir düzen bu...
Küçük İsrail, dünya kamuoyunu "Büyük İsrail" (Anglosakson hegemonya) üzerinden uyutuyor.

***

Biz seçim gündemiyle meşgulken...
İsrail uçakları Gazze'de yemek pişirip dağıtan ve giysi yardımı yapan World Central Kitchen teşkilatının dört görevlisini vurdu.
Polonyalı, Avustralyalı, İngiliz ve ABD'li görevlilerin çatışmasız bir bölgede ve WCK logolu arabalarıyla ilerlemekteyken hedef alınarak vurulup öldürüldükleri anlaşıldı.
Olay şüphesiz trajikti.
Ama şu da çok acıklıydı...
Dünyanın dört bir yanındaki vicdanlı insanlar "İsrail Amerikalı, Avrupalı ve beyaz tenli insanları vurdu; belki şimdi Batı'nın politika merkezlerinde İsrail'in zalimliği anlaşılır" diye umuda kapıldılar.
Öyle ya...
Esmer dünyada on binler ölse çıt çıkmaz ama belki dört beyazın ölümü işi değiştirir diye...
Paramparça edilmiş Filistinli bebeklere bakmasalar, bu dört Batılıya bakarlar diye düşündüler.
Zaten uygarlık dediğimiz de bu cilalı tasavvurdan ibaret değil mi?
(Ha bütün bunları zerre dert etmeyen bir tek bizim kendini "beyaz" sanan avanaklarımız var, o ayrı bir facia!)

***

Ne oldu?
Biden, olaydan haberdar edilince mırın kırın edip taziyesini bildirdi.
Bazı yetkililer üzüntülerini belirttiler.
Sonra geçen akşam ABD Dışişleri açıklama yaptı: "Kasıtlı bir saldırı olduğuna dair hiçbir kanıt yok." Dahası var...
Geçmişteki benzer olayları da bakanlık olarak değerlendirip "uluslararası hukuku ihlal etmediğini" de görmüşler...
Büyük İsrail'den başka ne beklenirdi ki?
Bazen "aile içi" kavgalar yapıyorlar diye uzun vadeli heveslere kapılmanın yanlışlığı ne zaman anlaşılacak, bilemiyorum ki...
ABD'den beklentileri olan siyasi çevrelere de bir "uyandırma" işareti olur bu açıklama, umarım...

***


NOT DEFTERİ
Deli olmayan herkes korkar. Ben de çok korktum. Bu korkunun altında ezilmedimse... Yaptığım işin kimseye kötülük etmediğine kesin inandığımdandı. Kaç kez sordum kendime; "Başka türlü yapabilir miydim?" Hayır... (KEMAL TAHİR / Kurt Kanunu)

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