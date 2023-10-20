Nevzuhur Youtube fenomenleri...Sosyal gazcılar..."Ne o ne bu"cu yorumcular...Çocuklarına enternasyonal isim koyunca bankalardan kolay kredi alacağını sanan şabalaklar...Anglosakson elçiliklerinin yerli acenteleri...Laf olsun, torba dolsuncular...Hamas'a iki, Netanyahu'ya bir laf çak...Hele üstüne bir dededin mi, tamamdır!Olup bitenleri bir anda çözmüş oluyor ve işine gücüne devam ediyorsun.

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Behey uyanık!Bırak bu yalandan kızıyormuş, çok öfkeliymiş ağızlarını!..Sizler bütün pisliği ona yükleyin, bu arada, bütün Filistin'in 75 yıldır resmen işgal altında olduğu unutulsun diye...Küreselcilerin günahları kadar sevmedikleri Netanyahu'ya nasıl birihalesi verdiklerini ve daha sonra onu ıskartaya çıkartacaklarını sokaktaki yeni yetme çocuklar bile biliyor...

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Ne olacak?İşin sonunda Netanyahu elleri kanlı katil olarak günahları üstlenecek,sanıyorsun?Bunu ancak seninyutar...Sırtını da Anglosakson elçilikleri sıvazlar.Hepsi o kadar!

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Hem söyleyin bana...1982 yılında tamamına yakını kadın ve çocuklardan oluşan 3 binden fazla Filistinliyi mülteci kampında kıstırıp katleden Şaron'a ne diyeceksiniz?Yahu, iki haftadır her platformda Netanyahu'yu eleştiren eski başbakanlardanbir taraftan da kendi zamanında ne çok Filistinliyi öldürdüğünü söyleyerek övünmüyor mu?

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"Yeni Hitler, şöyle Hitler, böyle Hitler" benzetmelerinin havası var, biliyorum.

Ama anlık duyguların tatmini ve öfke yatıştırması dışında meseleyi anlamaya hiçbir katkısı yok.

Tersine, hem tarihi hem de bugünü iyice bulandırıyorsunuz.

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NOT DEFTERİ

GAZETE bayilerinde olmayan tek tarih, tefeciliğin tarihidir. Hâlâ tarihlerimizde yer almıyor: Savaşların bedeli, para biriminin hiçe sayılması ile ödenir. Borç teminatı yıkımın başlangıcıdır. (EZRA POUND / Kültür Rehberi)