Hiçbirini tekrar edecek hâlim yok...Çünkü asgari ücretle sabahın köründen akşamın karanlığına kadar çalışan bir tanıdığım bu sözlerle karşılaşınca bana şöyle yazdı:Çocukların okul masraflarımalum. Hele bu ay kırtasiye masraflarıöyle bir yekûn tuttu ki, hiç açmayayım."

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Yine de şunları yazsam mı?Eylülün bir hüznü varsa, yaz mevsiminin bittiğini haber verişinde saklıdır. Sizi bilmem ama benim için yaz eski anlamlarını yitireli çok oldu.Kaç eylülüm daha var, bilemiyorum. O yüzdenyine dikkatleizleyip zihnime kaydedeceğim."Bırak bu lacivert lafları!" diyecek olanları da tanıyorum; bir kez bile koşuşturmalarından başlarını kaldırıp o güzel ışığa bakmamışlardır. Baksalardı, böyle söylemezlerdi.

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Psikoterapistler de yetmiyor insanlara.; tutunup birlikte ilerleyeceklerine inandıkları bir "dayanak" istiyorlar.Tam o noktada "koçlar" çıktılar ortaya, malum.Yaşam koçu, kariyer koçu, sağlık koçu, hamilelik koçu, vd.Fakat ne ilginç!

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Milli Eğitim Bakanı "Sabah ders başlamadanyapılacak" dedi.Umarım, öğretmenler işi sıkı tutup abartmazlar ve çocuklar kan ter içinde sınıfta oturup sonra hastalanmazlar.Sayın bakanım,dönmesek ne iyi olur.Hele ilkokul çocuklarının egzersize falan ihtiyaçları yok; buna ihtiyacı olanlar yetişkinler.

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diye anket yapmışlar...İlk sırada İsveç, Polonya, Birleşik Krallık ve Hollanda vatandaşları gelmiş.Şaşırdık mı? Hayır!Hatta Hollandalıları BM Barış Gücü oldukları dönemde Bosna'daki hâllerinden hatırlıyoruz.Çok acı biçimde...

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"Eskiden cumartesi günleri dinlediğin müzikleri yazardın" diyen okurlarım oluyor.Pekâlâ!Eylül ayıgibi müzisyenlere geri döndüğümzaman...Her yıl böyle...