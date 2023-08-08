Doğruya doğru...

Mahalleye çıktığımda da, eş dost sohbetlerinde de hep aynı konu önüme geliyor...

Biz...

CHP'li olmayanlar...

CHP'nin ülkemizin geleceğinde "belirleyici" bir yeri olmadığına inananlar...

Bugünün CHP'sini Avrupa'nın "politika bayisi" olarak değerlendirenler...

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, CHP hiç konuşulmasın demiyoruz ama medyamızda sabahtan akşama yalnız bu konunun tartışılmasını anlayamıyoruz.

İster istemez şu soru kafamızı kurcalıyor:

Bize bir şey katıyor mu CHP gündemi?

Hiç sanmam...

Tanıdığım CHP'liler bile kendi gündemleriyle bu kadar ilgilenmiyor.

O hâlde medya niye bu kadar oyalanıyor; niye sabah akşam "CHP'ye dönüşüm gerekir mi, gerekmez mi?" diye dil tüketiliyor?

Kılıçdaroğlu mu?

Bildiğimiz gibi ve hep öyle kalacak...

İmamoğlu deseniz...

Yerel yönetim tecrübemizden aldığı kırık puanları ve gerekçelerini buraya listelesek sayfalar yetmez...

CHP'de değişim olur mu?

Olsa ne fark eder? Öyle ya da böyle bu değişimin ülkeye hayrının olacağı yok!

Gerçek bu kadar yalın.

Bunu da sokaktaki adam gayet net biliyor.

Politika mı konuşacağız?

Tamam! Özellikle kendimize dönüp bakarak konuşacak öyle çok şey var ki...

Hele yerel seçimlere giderken...

Öyle not düşmüş olmak istedim...

***



VİZE KALKAR MI?

AB'nin hiçbir mahfilinde açık açık "Türklerle olmaz" veya "Türkler aramızda yer bulamaz" denmez.

Ama pratikte öyle davranılır.

Kırk yıllık uygulama budur.

Bir kere bunu bilelim...

***

dedik AB'ye...Neden?Hem artıkgeldiği için...Hem de Batı'nın "İsveç'in NATO'ya katılmasına izin verin" dediği bir sırada masaya "Madem öyle, işte böyle" diyerek oturmak için...Şık ve dirayetli bir diplomatik hamleydi.Ama olur mu?Yüzde 99 olmaz.Her şeyden önce, vize serbestisi artık başka bir anlam daha kazandı; AB, vize kalktığında göçün artmasından korkuyor.

***

Bir nokta daha var...

Dün Gaffar Yakınca da "Boşuna heveslenmeyin" diyerek yazdı: AB, vizesiz gelebilen ülkelerin vatandaşlarına da (yani Kanada, İngiltere, Bosna Hersek gibi ülkelere de) 2024'ten başlayarak ETIAS denilen sistem üzerinden bir tür vize uygulayacak.

Para ödeyecek, bütün kişisel bilgilerini sisteme yükleyip onay bekleyecek, onaylanırsa Avrupa'ya girebilecek...

Şimdi söyleyin bakalım...

Bu durumda bize kapılarını açarlar mı?