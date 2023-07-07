"Denize girmek için neden bu kadar uzağa gidiyoruz?""Buradaki denize neden giremiyoruz?"Bu bayram tatilindeyukarıdaki sorulara cevap aradılar ve aldıkları cevaplarla tatmin olmadılar.Tanıdıklarımdan duyuyorum, sosyal medyada görüyorum.Ya da İzmir gibi bir şehrin körfezinin leş gibi kokmasını nasıl anlayabilirler, söyler misiniz?

***

Nasıl yaşam alanlarımızı adım adım daraltıyoruz?Güzel yerler neden bu kadar uzakta?Denizlerimizi nasıl girilmez, yüzülmez hâle getirdik?Hesaplaşmadan kaçıyoruz amagetirip önümüze dayıyorlar işte!Denizleri bataklığa çevirme pahasınayı, ancak 800 km ötedeki denizibulmayı gelin de çocuklara anlatın!

***

Çocuktuk, evden çıkıp beş dakika ötedeki'na gidiyorduk. Derken Moda koyunun tamamı "boklu dere"ye döndü.Bu sefer ailecek hafta sonları'a taşınmaya başladık. Denizanaları orayı da sarıncaya kadar...Bugün üşenmeden Kaş'a kadar gidenler, benim ergenlik çağımda Tuzla sahillerinde bambularla gölgelendirilmiş Akdeniz havasında plajlar olduğuna nasıl inanabilirler!Ama sanayi Tuzla'yı ezdi geçti...'ta mütevazı bir yazlık edindiğimizde üniversiteliydim ve bir yanlış yaptığımızı biliyordum. Kıyısına havlumuzu serip güneşlendiğimiz denize kanalizasyon akıyordu. Ağır sarılık geçirdim ve o defteri de kapattım.

***

Sonrası Ege...

Gün geldi, Aya Yorgi koyunda sekiz saat güneşlenen ama sadece ayaklarını denize sokan genç kadınlar klanı "tarih sahnesi"ne çıktı.

Artık denizi gerçekten sevenler nereye kaçacaklarını bilmiyorlardı.

Derken Ege'yle de bozuştum.

Çünkü anladım ki, ben dâhil Ege'ye yağdırdığımız övgüler, acımasız bir yağmacılığı saklamaktan öteye gitmiyordu.

Son beş yıldır İstanbul'un Karadeniz sahilinde sürekli boğulup ölme tehdidi altında denizi sevmeye çalışanlarla birlikte yüzüyorum, memnunum.

Meğer dalgalı falan ama basbayağı güzelmiş o sahiller.

İnşallah bozulmaz.

***



NOT DEFTERİ

Yetişkinliğimde bazı alışkanlıkları geride bırakmayı öğrendim, uzaklaşmanın, yavaşlamanın gerekliliğini anladım. (JHUMPRA LAHIRI / Olduğum Yer)