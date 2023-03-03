Emlakçılar Odası'ndan bir yönetici çıkmış,diyor.Ne yapıyorlarmış?Mütevazı bir semtte daha önceki kirası 10 bin lira olan 2+1 daireye 17 bin lira istiyorlarmış...Kimden, depremzededen...Saydırın istediğiniz kadar.Ama unuttunuz tabii...Daireyi görseniz, depremzedeler gelmeden önce istenen 10 bin lira kiraya da "yuh" derdiniz!Fakat terane hep aynı..."Bunu yapan üç beş kişi..."

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Ankara'yı, İstanbul'u, Antalya'yı, Mersin'i geçtim...Bu şehirler boşalsın, insanlar "yurttaşlık maaşı"yla Anadolu kasabalarına dağılsın mı isteniyor, onu düşünmeden yapamıyorum.Lakinhangiölçülere uyuyor, söylermisiniz?

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Tam bu satırları yazarken...Karşımdaki açık ekranda ziraat odalarından bir yetkili, elinde bir soğan tutmuş son satıcıya isyan ediyor: "Arada enflasyon, şu bu etkisi oldu ama kilosu 20 liraya soğan nedir kardeşim?"Beyefendi isyanında yerden göğe haklı ama lafının sonuna şunu eklemeyi ihmal etmiyor:Nasıl yani?Her yemeğin olmazsa olmazıda mı üç beş kişi?Bulun şunları yahu!

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Şunu bilelim...Enflasyon çok fena bir şeydir.Çünküdenilince akla paranın değeri geliyor artık.Ama hep devletten beklememeli...Nasıl mı?

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Konut meselesi kritik.

Konut bedelleri ve kiralar üç ya da dört sınıfa ayrılıp metrekare üzerinden sabit tavan fiyat uygulamasına geçilmeli...

Diyeceksiniz ki...

Senin dar bakışın ötesini göremiyor...

Olabilir!

Fakat birçok ülkede konut kira ve satış fiyatları kanunlar yoluyla son derecede "dar" bir çerçevede belirleniyor ve iyi oluyor; onu biliyorum.

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NOT DEFTERİ

Sevmek uyumaya benziyor. Uyurken nasıl müdafaasız oluyorsak, severken de öyleyiz. (KEMAL TAHİR / Hür Şehrin İnsanları)