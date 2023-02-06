5 Nisan 1946 sabahı...Saat 8 suları...gemileri İstanbul'avarıyorlar.Missouri için Boğaz'da manevra zor, Kız Kulesi açığında kalıyor, diğer gemiler Dolmabahçe karşısında demirliyor.İkinci Dünya Savaşı henüz bitmiş;sürükleniyor.Savaşa girmemeyi başarmış Türkiye şimdi yer seçmeye zorlanıyor.Daha ortada NATO yok ama ABD, Akdeniz'e kalıcı olarak giriyor.

***

O gün...Cumhuriyet gazetesinde Nadir Nadi şöyle yazıyor:"Amerika, bugün yeryüzünün en kuvvetli bir milletidir. Fakat bu kuvvet, saldırganlığın, istila ve tahakküm hırsının değil;emrindedir..." Vatan gazetesinde Ahmet Emin Yalman, zırhlıyı "" diye tanımlıyor.İki gün sonra da Son Posta'da Burhan Felek "" yazıyor.(1970'lerde bizzat başkanlığını yaptığı Gazeteciler Cemiyeti tarafından Şeyh-ül Muharirin ünvanı verilen köşe yazarı.)Başbakan Şükrü Saraçoğlu ise ziyareti şöyle değerlendiriyor: "

***

"Ya Haşmet abi, yine yakın tarihe daldın!" falan demeyin.aklıma geldibütün bunlar...O günler geçti gitti elbette.Köprülerin altından "hakikat" suları aktı ve ""nın da cilaları aktı.İsteyen, USS Nitze'nin ziyaretindeki ""tan da bunu anlar zaten.O yüzden bir "tarih" yazısı olarak okumayın!Malum, bazı "Aferin alma" meraklısı kesimler ve siyasiler için bu psikoloji geçmek bilmiyor.

***

Doğrusu...

Missouri ve beraberindekilerin 9 Nisan günü İstanbul'dan Pire'ye doğru yola çıkış tablosunu da manidar bulurum.

Halk sahile toplanır.

Robert Kolej öğrencileri Kabataş; üniversite öğrencileri Suvat vapuruna bindirilir ve gemiler bir deniz kortejiyle uğurlanır.

Olayı takip eden gazeteci Metin Toker şunu yazar: "Misafirlerimiz alkış tufanı arasında gelin alayı halinde yavaş yavaş uzaklaşıyorlar."

***



AYNA

Cihanda zulmün temeli ufacık bir şeydi ama her gelen onu büyüttü. ŞİRAZLI SADİ