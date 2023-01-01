Belkıs bütün felakete uğramış insanlar gibi tabii, umumi bir insan olacaktı. Belkıs'ın bir türlü tabiileşemeyen güzelliği de belki bu umumiliğin içinde, birkaç gün sönecekti (...) Fukaralık gibi matem de herkesi birbirine müsavi yapardı. (/ Üç İstanbul)

***

Yol bitip tükenmek bilmiyordu. Kırk yıl önce Afrika'ya yaptığı bir yolculukta rastladığı Etiyopyalı bilgenin sözleri geldi aklına: "Aşk büyük yürüyüşçülerin işidir." Şimdi bu sözün ne kadar doğru olduğunu anlıyordu. Sevgiliye doğru yürüyordu ve her adım doğaötesi bir felaket gibi tüketiyordu onu. (/ Merkür)

***

Dertlenmeyeceğini anlıyordum. Bu istediğim değil mi, diye düşündüğümde, evet diyemiyordum, dertlenmeyenin dertlendireceğini biliyordum. (/ Coşkuyla Ölmek)

***

Çiğdem inatçıydı. Bininci sorusunu da sordu: "Mutluluk diye bir şey yok mu sizce?" "Yok" dedim; "Vardır diyenler, mutluluk sandıkları şeyin, razı oldukları bir mutsuzluk olduğunun farkına varamayanlardır." (/ DÜŞ KIRGINLARI)

***

O zaman düşündü ki insanlar yalnız kendi mutluluklarını iyice duymak için, başkalarının felâketini arar (/ Memleket Hikâyeleri)

***

Zaman geçiyor ve şu küçük yaş farklılıkları aşınıp gidiyor. Sonunda hepimiz de aynı kategoriye ait oluyoruz; genç olmayanlar kategorisine... (/ Bir Son Duygusu)

***

Ve bir sır bizim ortaya çıkardığımız bir şey değil, bizzat sır sahibinin kendi istediği zaman ortaya çıkan bir şeydi. (/ Bir Kış Yolculuğu)

***

Olamadığımız şeyler için birbirimizi bağışladık. Şu çile ve gözyaşı diyarında daha ne beklenebilir? (/ Deniz)

***

Her türlü hareket kaçınılmaz bir şekilde ölüme doğrudur ve zaman ölümün hizmetindedir. (/ Kristal Dünya)(NOT: 2022 benim için yoğun biçimde edebiyat dışı okumalarla geçti. Özellikle de neoliberalizmin bıraktığı enkazla hesaplaşmak uzun sürdü... Onlar burada yok, çünkü burada hep edebiyat ürünlerinden alıntılara yer veriyorum. O alanda da tercihim daha çok tekrar okumalar oldu. Üç İstanbul ve Coşkuyla Ölmek romanlarını tekrar okumak heyecanlıydı. Hatta Coşkuyla Ölmek'i ilk kez okumuş gibi oldum.)