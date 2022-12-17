Küreselcilerin ortalığa "tarihçi düşünür "diye salıp gazladığıgiderek alçaklaşıyor.başka neanlama gelir?Son yazısında Rusya'nın Ukrayna operasyonunu eleştirip dehşet duygusu uyandırmak için şöyle bir cümle kuruyor: "Büyük güçler arasında 1945'ten bu yana tek bir savaş örneğine ya da uluslararası alanda tanınan bir devletin zorla fethedilerek yok edildiği tek bir hadiseye şahit olmamıştık."Üstelik şunu da biliyor elbette adam...Kendini zeki sanan sersemleştirilmiş okurları içindiye bir ülke yok mesela, işgalini falan ne umursasınlar!

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Tabii Harari, arada malum "kıtır"ını da atıvermiş: "Küresel düzeni yeniden inşa etmek, 2010'larda çöken sisteme geri dönmek anlamına gelmiyor.Batılı olmayan güçlere daha önemli roller vermelidir."

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ın en çok satan yazarı Harari'nin Atlantic'te çıkan yazısını okurken aklıma dostum Dr. Mehmet Akif Şimşek'in sözü geldi:

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Perşembe günkü "Gelecek Geliyor" başlıklı yazım hakkında bir anne okurumdan gelen yorum: "Geçenlerde ergenlik çağındaki kızım bana 'Anne ben senin gibi gebe kalıp doğurmayı hiç çekemem,, öyle ağzını açıp bakma!' dedi."

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Bilmem farkında mısınız?sadece yaşı yüzünden değil, neredeyse bir "karakter" olarak daÖnce Manchester United'da, daha sonra doğrudan kendi milli takımı içinde asabı bozuldu.Vurgulamak gerek, Ronaldo antisiyonist, anti-küreselci çıkışlarıyla dikkat çeken ve

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Havalı ve deniz mahsullerine gereksiz taklalar attıran balık restoranlarını terk edeli çok oldu. Oralara "date"ciler ve yeni palazlanmış zenginler gitsin. Uyar! Ben salaş ama işini iyi yapan balıkçıları seviyorum. Yıllardır bir gözdem var:Çorbası muhteşem, ızgaraları sulu sulu. Bu işi bilenler, daha ne isterler.