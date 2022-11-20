Bu derin dalışı başlatırken tek umudum, yazının belleğimi canlandırması. Edebiyat, bizim unuttuklarımızı hatırlar. (/ Bir Fransız Romanı)

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Çoğunlukla zaferin sevincinden ya da bozgunun kederinden haberdar olunur. Kimse yıllar süren inadı, hayal kırıklığını, sabrı, tahammülü bilmez. (/ Önceki Çağın Akşamüstü)

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Bize hayatın bizim hayatımız olmadığını, sadece hayatımız hakkında anlattığımız hikâye olduğunu hatırlatacak kişiler de azalıyor. Başkalarına da elbette, ama esas olarak kendimiz anlattığımız bir hikâye bu. (/ Bir Son Duygusu)

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Bir karar vermesi lazım. Fakat geçmişe tutsak ve geçmiş pes etmiyor. (/ Tanca'ya Gece Feribotu)

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Yıllar geçtikçe, mazinin aslında iki yerde özellikle gizlendiğini öğrendim: Öğle sonralarında ve kokularda. Kapanlarımı oralara kuruyorum. (/ Zaman Sığınağı)

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İnandım; çünkü seviyordum. Öyle seviyordum ki kanımdan kan alsalar duymayacaktım. (/ Ülker Fırtınası)

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Beni ilgilendiren üç ruh hali var, dedi Amanda. Bir hafıza kaybı; iki, kendini aşırı derecede zinde hissetme hali; üç, vecd hali... Hafıza kaybı, insanın kim olduğunu bilmemesi ve kim olduğunu öğrenmeyi delice istemesidir. Kendini aşırı derecede zinde hissetme hali, insanın kim olduğunu bilmemesi ve bu duruma aldırış etmemesidir. Vecd hali, insanın kim olduğunu bilmesi ve yine de aldırış etmemesidir. (/ Dur, Bir Mola Ver)

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Sen iki kişisin: Birincisi karanlıkta uyanık, ikincisi aydınlıkta gafil. (/ Ben Bir Sisim)

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Bir insana güvenip güvenemeyeceğini anlamanın tek yolu tereddüdü bırakıp o kişiye güvenmektir. Ama bu her zaman istediğiniz sonucu vermez. (/ Solgun Suçlu)

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İyi şeyler birdenbire olur; bu kadar bekletmez insanı. (/ Korkuyu Beklerken)

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Baştan beri bir daha yaşamak demek olan hâtıraları gözden geçirmek, ateşten bir azab demek benim için. Ama öyle de olsa tecrübelerimizden yararlanacak birkaç kişi çıkacaksa, bu azaba katlanmağa değer. (/ Hatıralar-1)