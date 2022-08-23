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HAŞMET BABAOĞLU
Ben ne yazıyorum?

Ben ne yazıyorum?

23.08.2022, Salı
Yazdığım ne varsa, siyasidir.
Çiçek, böcek, yaz akşamları ve diğerleri de...
Siyasetten kaçıp saklanmak da bazen çok ama çok "siyasi" bir tutumdur.
Dürüst olan zaten bilir bunu...
Ama bir dakika!
Siyasetten kaçmanın en iyi yollarından biri de bazen güncel siyaset patırtısına mahalle dedikodusu gibi bağımlı kalmaktır.

***

Neden böyle bir giriş yaptım?
Çünkü geçen gün bir ahbabım, "Abi yazılarını iç siyasetten uzak tutmaya başladın, keşke biraz da oraya girsen!" dedi ve beni düşüncelere gark etti.
Kendini muhalif sanan "eğitimle imal edilmiş ecnebiler"in zihin yapısı üzerine yıllardır yazıp durmuyor muyum?
Yazıyorum.
Bir süredir ısrarla bize pandemi üzerinden yutturulmaya çalışılan PLANDEMİ'yi analiz etmeye çalışıyor muyum? Evet!
Küreselci projenin devletleri köşeye sıkıştırmasının gündelik hayatımıza etkilerini anlatıyor muyum? Evet!
Daha başımıza bütün dehşetiyle çöreklenmeden enflasyon ve pahalılığa dikkat çekip uyaranlardan değil miyim?

***

İşte bütün bunlar gerçek siyaset!
Yoksa vitrindeki "6'lı masa" palavrası veya aday olmayacak Kılıçdaroğlu'nun "Aday olacağım" oyalamaları falan değil...
Öyle bir çağdayız ki...
Gazete köşelerini okuyup geçecek okurlara değil...
Okuyunca durup düşünecek okurlara ihtiyaç var.
Yani yaşadığımız her şeyi arkası önü ve tarihiyle merak edip sorgulayacak olanlara...
Aklına sahip çıkacak insanlara ihtiyaç var.
Bir gün önce söylediğinin bugün tam tersini söyleyen muhalefet liderlerine odaklanarak üzerimize doğru bir çığ gibi gelen "Yeni Dünya Düzeni" tasarımını anlayabilir miyiz?

***

Ha! İç siyaset dedim, değil mi?
Asıl orası problem artık...
Batı başkentlerinin içerideki "acente"lerinin hareketleri siyaset falan değil...
Siyaset doğrudan "dışarıda" yapılıyor artık.
Bir ülke, bir millet, bir devlet olarak Türkiye bir yanda; dış mahfillerde dizayn edilen 21. yüzyıl planları öte yanda...
Bunu böyle anlayın...
Ben sonra bütün bunların çiçek, böcekle ilgisini de anlatacağım.
Zamanımız yeter inşallah!

***


NOT DEFTERİ
Dostlara ağırlık verme ve onları sık sık taciz etme. Bize hizmet eden zavallıları minnetle yâd ederek gönüllerini şad et. Güzel sözlerle ruhunu incelt. Güzel resimli defterler doldur. Küçükleri sevindir. Her türlü mahlûka acı. Örnek bir vatanperver ol! (A. SÜHEYL ÜNVER)

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