Mevcut bilgi ve haber akışının yüzde 95'i Batı'dan kaynaklanırken...Medyasfer, tümüyle Ukrayna'ya çalışırken...kolay değil.Ama suikastin Rusya için sembolik önemi yüksek bir "" olduğu açık...

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Suikast iddia edildiği gibi aslında'i hedef almış olabilir ama hedef doğrudanae olabilir.Darya, babasının enerjik bir kopyasıydı.Suikast sonrası bazı çevreler, "Darya, Batı'nın ünlü '" sitelerinin açıklarını bulmuştu;üzerinde çalışıyordu" dediler.Bu doğruysa, iddiayı ciddiye almak gerek.Malum global çaptakitlesini sorgulamadan uzaktutmakta bu siteler kritik bir rol oynuyorlar.küreselciprojesinin önemli birparçası...

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Gelelim Aleksandır Dugin'e...2018 yılında bu köşede şöyle sormuştum: "Ve okurumu biraz sarsabilmek içinşunları eklemiştim...Ulusalcı medyanın ilgilenmediği noktalar bizim dikkatimizi çekmeliydi.Çünkü koyu bir Ortodoks olan Dugin günümüz Rusya siyaset felsefesinde "" ekolün önde gelen temsilcilerinden...Müslüman gelenekçilerin düşüncelerini Rus entelijansiyasına taşıyan şair ve filozof'in öğrencisi.O nedenle Dugin'in dünyaya bakışında(Abdülvahid Yahya) gibi âlimlerin büyük payı var.Çünkü Avrasyacılık denilen şey, her şeyden öncebir sonucudur.Bizim medyada bunları konuştuk mu?Neredeyse hiç!"

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Peki Aleksandır Dugin, iddia edildiği gibi "Putin'in danışmanı" mı?

Tartışılır.

Ancak Dugin'in düşüncelerinin Putin'in ikinci dönemindeki politikalarını etkilediği doğrudur.

Ha! Dugin'in kişilik olarak "köyün delisi" olduğunu söyleyenler de var.

Biraz öyle...

Lakin inşacı Avrasyacılığın "deli işi" olmadığını artık daha net kavramış olmalıyız.

Bomba işte tam bu hattın üzerinde patlatılmış görünüyor!

Rusya, kendi içinde de bir "gelecek" kavgasına doğru itiliyor.

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AYNA

İnsanlar bir kez birleştiler mi, cesurlar tek başlarına ilerleyemez, korkaklar ise tek başlarına geri çekilemezler. / SUN Zİ