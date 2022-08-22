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HAŞMET BABAOĞLU
Bomba tam nerede patladı?

Bomba tam nerede patladı?

22.08.2022, Pazartesi
Mevcut bilgi ve haber akışının yüzde 95'i Batı'dan kaynaklanırken...
Medyasfer, tümüyle Ukrayna'ya çalışırken...
Darya Dugina'nın öldürülmesini yorumlamak kolay değil.
Ama suikastin Rusya için sembolik önemi yüksek bir "kırılma anı" olduğu açık...

***

Suikast iddia edildiği gibi aslında Aleksandır Dugin'i hedef almış olabilir ama hedef doğrudan Darya Dugian ae olabilir.
Darya, babasının enerjik bir kopyasıydı.
Suikast sonrası bazı çevreler, "Darya, Batı'nın ünlü 'doğru haber teyit" sitelerinin açıklarını bulmuştu; bu siteleri fonlayan merkezlerin karanlık yüzleri üzerinde çalışıyordu" dediler.
Bu doğruysa, iddiayı ciddiye almak gerek.
Malum global çapta "okumuş cahiller" kitlesini sorgulamadan uzak tutmakta bu siteler kritik bir rol oynuyorlar. Doğru haberleri komplo teorisi olarak göstermek, küreselci sürüleştirme projesinin önemli bir parçası...

***

Gelelim Aleksandır Dugin'e...
2018 yılında bu köşede şöyle sormuştum: "Dugin'i gerçekten tanıyor muyuz?" Ve okurumu biraz sarsabilmek için şunları eklemiştim...
"Ulusalcı medyanın ilgilenmediği noktalar bizim dikkatimizi çekmeliydi.
Çünkü koyu bir Ortodoks olan Dugin günümüz Rusya siyaset felsefesinde "gelenekçi" ekolün önde gelen temsilcilerinden...
Müslüman gelenekçilerin düşüncelerini Rus entelijansiyasına taşıyan şair ve filozof Haydar Cemal'in öğrencisi.
O nedenle Dugin'in dünyaya bakışında Rene Guenon (Abdülvahid Yahya) gibi âlimlerin büyük payı var.
Çünkü Avrasyacılık denilen şey, her şeyden önce günümüz Ruslarının dışarıdan empoze edilen yeni hayat tarzına itiraz, isyan ve çözüm arayışlarının bir sonucudur.
Bizim medyada bunları konuştuk mu?
Neredeyse hiç!"

***

Peki Aleksandır Dugin, iddia edildiği gibi "Putin'in danışmanı" mı?
Tartışılır.
Ancak Dugin'in düşüncelerinin Putin'in ikinci dönemindeki politikalarını etkilediği doğrudur.
Ha! Dugin'in kişilik olarak "köyün delisi" olduğunu söyleyenler de var.
Biraz öyle...
Lakin inşacı Avrasyacılığın "deli işi" olmadığını artık daha net kavramış olmalıyız.
Bomba işte tam bu hattın üzerinde patlatılmış görünüyor!
Rusya, kendi içinde de bir "gelecek" kavgasına doğru itiliyor.

***


AYNA
İnsanlar bir kez birleştiler mi, cesurlar tek başlarına ilerleyemez, korkaklar ise tek başlarına geri çekilemezler. / SUN Zİ

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