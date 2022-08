1981 Şubat'ındaziyarete gelenbir ahbabı hâl hatır faslınınardından "Sağlığınıza duacıyım"demiş...Hoca şöyle bir bakmış...Sonra karşılık vermiş:Şimdi en azından Google'ı açın;önce Süheyl Ünver kimmiş, onabakın, sonra da vefat tarihine...Orada Şubat 1986 yazdığını göreceksiniz.

***

Süheyl Bey hakkında okuduğum her şey bana şunu düşündürüyor...; hanigüzel atlara binip aramızdan uzaklaşangüzel insanların son temsilcisiymiş...Hekimdi. Hocaydı. Tarihçiydi. Minyatür ve tezyinat üstadıydı.Öyle çok ilmin ve sanatın peşinden gitmişti ki, şimdi burada saymakla bitmez.

***

Geçen gün bir arkadaşım not defterime bakıp "Zaten önemli gördüğün yerlerin altını çiziyorsun, bir de buraya okuduklarınla ilgili düşüncelerini not etmeye üşenmiyor musun?" diye sorunca...Bir gün aile dostu olan diplomat ve müellif Esad Fuad Togay kitaplarını gösterip "Şu topladığım on bin cilt kitap içinde okumadığım yok. Ama bir şeyler lazım olunca bulup çıkaramıyorum" demiş.Süheyl Hoca bunu "Not almadığın için, bu okuma işi zayiattandır" diye yorumlamış.Şu sözü de eklemiş:Yani "İlim av ise onu kaydederekyakalarsın!"

***

Eh o zaman ne yapmalı?Tabii ki'ın şahane kitabıi okumalı, değil mi?Öyle yapıyorum ve günlerdir bu kitabın sayfalarında mutluluk içinde dolanıp duruyorum.Oradan sizlere aktarmak istediğim çok şey var.Ama şimdilik şunları not düşmüş olayım...Bir sohbet esnasında şöyle demiş Süheyl Bey...Siz o zaman benden yetişeni görün. Ama ben ilkmektepte okumadım. Yüz sene evvel öğretmen yoktu."Bir düğün merasimi sırasında da Esad Fuad Bey'in şu sözlerini aktarmış: "Biz, ananelerimizi küçük görme hastalığından kurtulursak, mazimizi daha iyi anlarız."