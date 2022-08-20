20 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesi Notları: Mevsim normalleri...
HAŞMET BABAOĞLU
Cumartesi Notları: Mevsim normalleri...

Cumartesi Notları: Mevsim normalleri...

20.08.2022, Cumartesi
İsrail ve Suriye'yle normalleştiğimiz söyleniyor.
Karşılıklı çıkarlar çerçevesinde yeniden diplomatik ilişki kurmak veya kopmuş iletişim bağlarının yeniden kurulması "normalleşmek" sayılmalı mı?
Artık bunu da tartışmak gerekiyor.
Çünkü hep vurguladığım gibi...
Kelimeler de bizimle birlikte savaşıyor...
Kullandığımız kavramlarla, terimlerle yeniyor veya yeniliyoruz...
Eğer, normalleşmek denilen şey "eskisi gibi" olmaksa, bu imkânsız.
Çünkü dünya eskisi gibi değil.
Zaten "normal" dediğimiz de normal miydi?
Mesela İsrail'le diplomatik ilişki elbette gereklidir ama hiçbir zaman, hiçbir dönemde bu ülkeyle ilişki normal olmaz; karakteri icabı olamaz.

***

Şule Gürbüz'ün bir söyleşisindeki sözlerini not edeyim: "Kötünün, iyiler tarafından yenilip zamanın ince eleğinin yüksek olanı tutacağı inancına da imana sarılır gibi sarılmak bana dünyaya fazla düşkünlük gibi görünüyor."

***

İngiltere ve Galler sahillerindeki tatil beldelerinde alarm verilmiş.
Kanalizasyon kirliliği denizi mahvetmiş. Kamusal atık suları toplayıp dağıtan şirket meğer bütün bunları denize boşaltıyormuş.
Muhtemelen bazılarınız bu haberi okudu ve şöyle algıladı:
Marmara ve Ege sahillerinde kanalizasyon kirliliği alarmı...
Çünkü "Batı'da hiç öyle şey olur muymuş!" mantığı bizim okumuş(!) insanımızda hâlâ hâkim...
Eurosport Türkiye'nin malum sunucularının İtalya Bisiklet Turu sırasında ballandırarak "böyle bir asfaltta bisiklet sürmenin keyfi"nden söz ettiklerini hatırlıyorum.
Tam o sırada helikopter çekimi, otoyolun bitmez tükenmez yamalarını gösteriyordu. (Önemli not: Kamu yatırımlarının çok azaldığı İtalya'da yollar epeydir perişan.)

***

Peynirli pideler ve pizzalardaki peynir artık bir tutam...
Eh, malum peynir artık et kadar pahalı bir ürün.
Ama gençlerin kurtarıcısı olan pide ve pizzaların fiyatları yükselmeye devam ediyor.
Bir işletmeci geçenlerde "Ne yapayım abi" dedi; "dükkân sahibim geçen ay 12 bin lira zam yaptı kiraya..." "Ne yapacaksın?" diye sordum.
"Bildiğim tek iş bu ama kasımda bir daha değerlendireceğim" dedi.

***

Zelenski'nin fotoğraflarına bakan bir ahbabımın yorumu: "Vogue çekimleri, yazlık savaş imajı falan derken adamın işi de hiç kolay değil. Belli ki kas çalışmış!"
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Savaş biter mi? 19.08.2022 Cuma
Garip garip işler... 18.08.2022 Perşembe
İklim, hava durumu ve 2020 16.08.2022 Salı
Unutacağımızı mı sandınız?.. 15.08.2022 Pazartesi
‘Islanmak ihtiyacı içindeyim’ 14.08.2022 Pazar
Cumartesi Notları: İyi fotoğraf veren tarla 13.08.2022 Cumartesi
Bomba 12.08.2022 Cuma
Üniversite... Hikâyenin sonuna doğru... 11.08.2022 Perşembe
Bu zoka yutulmamalı! 09.08.2022 Salı
Su cam gibi... mi? 07.08.2022 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA